Prema navodima izvora, Ukrajina će preuzeti 526 tela, dok će Rusija dobiti 41 telo poginulih vojnika.

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je ranije danas da se ukupno 205 ukrajinskih državljana vratilo iz ruskog zarobljeništva u okviru prve faze dogovorene razmene zarobljenika po formuli "1000 za 1000".

Zelenski je naveo da su među oslobođenima pripadnici Oružanih snaga Ukrajine, Nacionalne garde i Državne granične službe, kao i podoficiri i oficiri, preneo je Ukrinform.

Prema njegovim rečima, većina njih je u zarobljeništvu bila od 2022. godine, a borili su se na više pravaca, uključujući Mariupolj i Azovstalj, kao i u regionima Donjecka, Luganska, Harkova, Hersona, Zaporožja, Sumija i Kijeva.