Tragedija koja se odvija u Ukrajini počinio je kijevski režim, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.



Peskov je podsetio da je kijevski režim došao na vlast na talasu sopstvenih obećanja da će zaustaviti rat, ali je uradio upravo suprotno.

- Oni su gurnuli svoju zemlju u katastrofu. Njihovim rukama stvorena je tragedija koja se tamo odvija - rekao je Peskov za ruske medije.

Prema njegovim rečima, kijevski režim sam mora da se obračuna sa celom svojom propagandom.

- Neka se izbore sa svojom propagandom. Kijevski režim nikada nije, i nikada neće, doneti ništa dobro u svojoj propagandi - ocenio je Peskov.

Kijev i njegovi sponzori moraju sami da se pozabave korupcijom u Ukrajini, rekao je Peskov.

Prema njegovim rečima, kijevski režim na čelu sa Vladimirom Zelenskim, gurnuo je Ukrajinu u katastrofu.

- Njihovim rukama je stvorena ta tragedija koja se tamo dešava, neka se sami bave svojom korupcijom, kao i oni koji su im davali novac. To je njihov novac (Evropljana i Amerikanaca) pokraden - rekao je portparol Kremlja.