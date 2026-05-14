Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poslao je dramatičnu poruku nakon jednog od najtežih ruskih napada na Kijev poslednjih meseci, u kojem je prema najnovijim informacijama poginulo najmanje 12 ljudi, među njima i deca, dok su desetine ranjene.

Posle noći koju su obeležile eksplozije raketa i stotine dronova iznad ukrajinske prestonice, Zelenski je poručio da je naredio vojsci da pripremi „moguće formate odgovora“ na ruske udare.

– Pripremamo korake koji mogu intenzivirati naš zajednički odgovor. Sankcije moraju biti bolnije za Rusiju – izjavio je Zelenski.

Njegove reči izazvale su uzbunu među analitičarima jer dolaze u trenutku kada rat ulazi u novu fazu brutalnih vazdušnih udara, a obe strane sve otvorenije govore o eskalaciji sukoba.

Kijev zasut raketama i stotinama dronova

Prema podacima ukrajinskog ratnog vazduhoplovstva, Rusija je tokom noći lansirala čak 56 raketa različitih tipova, uključujući balističke rakete „Iskander“ i hipersonične „Kinžale“, kao i 675 dronova.

Ukrajinske vlasti tvrde da su uspele da obore veliki broj projektila i bespilotnih letelica, ali da su pojedini udari ipak izazvali ogromna razaranja.

Posebno je pogođen Darnicki okrug u Kijevu, gde je delimično uništena velika stambena zgrada.

Ukrajinska Državna služba za vanredne situacije saopštila je da je broj poginulih porastao na 12, među kojima je i dvoje dece, dok je najmanje 43 ljudi povređeno.

Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživelima ispod ruševina, a u operacijama učestvuju i timovi sa psima tragačima.

Ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha izjavio je da je Kijev odmah zatražio hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.

– Takav obim ruskog terora zahteva snažne međunarodne odgovore – poručio je Sibiha na mreži X.

Zelenski traži još jači udar na Rusiju

Zelenski tvrdi da najnoviji napadi pokazuju kako Rusija i dalje uspeva da proizvodi sofisticirane rakete uprkos zapadnim sankcijama.

Pozivajući se na preliminarne izveštaje, ukrajinski predsednik naveo je da je raketa H-101 koja je pogodila Kijev proizvedena tek ove godine, što po njemu pokazuje da Moskva i dalje dolazi do ključnih komponenti i tehnologije.

Zbog toga Kijev sada traži još žešće sankcije protiv Rusije i pojačan pritisak Zapada.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen takođe je osudila napade, navodeći da je Rusija tokom noći izvela jedan od „najintenzivnijih i najdužih udara“ na Ukrajinu.

– Još jedna noć smrti i razaranja i neselektivnog napada na civile – poručila je Fon der Lajen.

Istovremeno je potvrđeno da Evropska unija priprema novu tranšu pomoći Ukrajini vrednu šest milijardi evra, od čega će veliki deo biti usmeren na dronove i sisteme protivvazdušne odbrane.

Šta dalje sledi

Zelenskijeve poruke o „mogućim formatima odgovora“ tumače se kao najava novih ukrajinskih udara na ruske vojne ciljeve, infrastrukturu ili logističke centre.

Analitičari upozoravaju da bi naredni period mogao doneti još brutalniju fazu rata, posebno zbog sve intenzivnije upotrebe dronova i raketnih sistema velikog dometa.

Uprkos međunarodnim apelima za pregovore, i Moskva i Kijev trenutno deluju spremnije za nastavak iscrpljujućeg sukoba nego za ozbiljan diplomatski kompromis.