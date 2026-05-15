Ukrajinska vojska je navodno pokrenula vazdušne napade velikih razmera tokom noći 15. maja, pogodivši rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više regiona Rusije, objavili su ruski Telegram medijski kanali.

Fotografije i video snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju masivni požar koji izvire iz Rjazanjska rafinerija nafte usred napada ukrajinskog drona. Veliki stubovi dima viđeni su iznad grada u jutarnjim satima nakon napada.

Lokalni stanovnici grada Rjazanja prijavili su nekoliko dronova koji su leteli iznad njih pre nego što su čuli više glasnih eksplozija u oblasti rafinerije.

Rjazanjska rafinerija nafte, koja se smatra jednom od najvećih rafinerija nafte u Rusiji, proizvodi preko 17,1 miliona tona nafte godišnje i redovna je meta napada zbog svoje uloge u snabdevanju ruske vojske.

Guverner Rjazanjske oblasti Pavlo Malkova rekao je da su ostaci drona pogodili neodređeno preduzeće u regionu, kao i nekoliko stambenih zgrada.

Ruski guverner je dalje rekao da su tri osobe poginule, a 12 je povređeno kao rezultat ukrajinskog napada.

Puni obim pričinjene štete nije bio odmah jasan.

Volodimir Zelenski juče je naredio ukrajinskoj vojsci da izvrši napad odmazde nakon što je ruske vojska uništila više vojnih lokacija sakrivenih u Kijevu.