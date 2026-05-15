Nesvakidašnja scena dogodila se u čačanskom naselju Alvadžinica, kada su pripadnici saobraćajne policije pokazali prisebnost i humanost, spasavajući povređenog radnika koji je sa ozbiljnim povredama ruke hitno transportovan ka Opštoj bolnici u Čačku.

- Došlo je do povrede na radu, kolega je odmah povezao mladića u bolnicu i vozio je malo brže kako bi što pre stigli, pošto je povređeni mladić puno krvario. U jednom trenutku naišli su na patrolu saobraćajne policije koja je pokušala da ih zaustavi zbog brze vožnje. Međutim, kada su policajci prišli vozilu i videli da se unutra nalazi povređeni radnik koji krvari i kome je hitno potrebna medicinska pomoć, reagovali su bez oklevanja - kaže za RINU izvor sa lica mesta.

Umesto pisanja kazne, odmah su seli u službeno vozilo, uključili rotaciju i pod pratnjom sproveli automobil do Opšte bolnice u Čačku, kako bi povređeni muškarac što pre stigao do lekara.

Očevici navode da je reakcija policije bila munjevita i da su minuti bili presudni.

- Videlo se da čovek ozbiljno krvari. Policajci nisu časili časa, odmah su krenuli ispred njih i napravili prolaz kroz saobraćaj do bolnice - dodaje sagovornik.

Povređenom radniku pružena je medicinska pomoć u Opštoj bolnici u Čačku.

- Pacijent je primljen, u pitanju je bila posekotina ruke na lim usled povrede na radu. Rana je ušivena i pacijent je pušten na kućno lečenje - rekla je za RINU dr Marija Stranjanac iz Opšte bolnice u Čačku.

