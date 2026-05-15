Ruska vojska je izvela napade raketnim sistemima "kinžal" na objekte i aerodrome ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa. U vazdušnom napadu Moskve na Kijev poginulo je 16 osoba. Gradonačelnik Vitalij Kličko proglasio je dan žalosti u glavnom gradu Ukrajine.

Zelenski: "Ukrajina neće ostaviti bez posledica nijedan napad"

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je danas da određuju mete za dalje dugoročne sankcije protiv Rusije zbog rata i napada na sela i gradove u Ukrajini. "Ukrajina neće ostaviti bez posledica nijedan napad koji odnese živote naših ljudi za agresora", rekao je Zelenski. Najnovija razmena zarobljenika između Ukrajine i Rusije Ujedinjeni Arapski Emirati potvrdili su da su posredovali u razmeni zarobljenika između Rusije i Ukrajine, tokom koje je oslobođeno po 205 zatvorenika sa svake strane, što predstavlja 23. uspešnu razmenu uz posredovanje UAE, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova UAE, prenosi Ukrinform. Ministarstvo je izrazilo zahvalnost obema državama na saradnji u okviru posredničkih napora UAE, navodeći da to "odražava poverenje i uvažavanje obe zemlje prema ulozi UAE u podršci svim naporima za rešavanje krize". Dodaje se da je, zahvaljujući 23 razmene uz posredovanje UAE, ukupan broj razmenjenih zarobljenika između dve zemlje dostigao 7.101. Međutim, ministarstvo nije preciziralo tačan broj vraćenih ukrajinskih zarobljenika niti broj razmenjenih ruskih pritvorenika.

Uništen ponos ruske avijacije

Ukrajinske Snage za bespilotne sisteme saopštile su da su tokom noćnog napada dronovima na vojni aerodrom u ruskom Jejsku uništile amfibijski avion Be-200 i oštetile helikopter Ka-27.

Komandant ukrajinskih Snaga za bespilotne sisteme Robert Brovdi izjavio je da su napad izveli operateri iz 1. zasebnog centra tih jedinica, a ukrajinska strana objavila je i snimke za koje tvrdi da prikazuju potpuno uništenje aviona Be-200.

Ukrajinci šalju čamce pune dronova za napade na Krim

Rusi napali Odesu, ponovo

Deset osoba je povređeno u ruskim napadima dronom na Odesku oblast, od kojih su dve u teškom stanju, saopštio je šef Odeske oblasne vojne administracije Oleg Kiper. "Od 12 časova, deset ljudi je povređeno usled noćnih i jutarnjih napada u Odeskoj oblasti. Šestoro njih je hospitalizovano, dvoje je u teškom stanju", napisao je Kiper u Telegram objavi, prenosi Ukrinform. Prema njegovim rečima, u pregrađu Odese snimljen je pad ruskih dronova na teritoriju privatnog domaćinstva i baštenske zadruge. "Dve stambene zgrade su oštećene. Nažalost jedna osoba je povređena", rekao je Kiper i dodao da je u jednom od područja izbio lokalni požar.

Oni su poginuli u napadu na zgradu u Kijevu

Najvažnije informacije iz novog nedeljnog brifinga ruskog Ministarstva odbrane:

Ruske Oružane snage zauzele su Čarivno u Zaporoškoj oblasti i uspostavile kontrolu nad Čajkovkom u Harkovskoj oblasti;

Ruske snage zauzele su tri naselja tokom nedelju dana;

Od 12. do 15. maja, ruske Oružane snage pokrenule su intenzivan udar i dva grupna udara, uključujući rakete 'kindžal', pogodivši objekte ukrajinske odbrambene industrije;

Ukrajinske snage izgubile su više od 770 vojnika u zoni odgovornosti grupe "Zapad";

Crnomorska flota uništila je dva bespilotna čamca ukrajinskih snaga;

Ukrajinske Oružane snage izgubile su više od 700 vojnika u zoni odgovornosti grupe snaga "Jug";

Ukrajinska vojska izgubila je više od 300 vojnika u zoni odgovornosti grupe "Dnjepar";

Ruski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su više od 2.200 ukrajinskih bespilotnih letelica i četiri rakete HIMARS za jednu nedelju;

Ukrajinske Oružane snage izgubile su više od 990 vojnika u zoni odgovornosti grupe snaga "Sever";

Ukrajinske snage izgubile su više od 2.080 vojnika u zoni odgovornosti grupe snaga "Centar".

Lavrov: "Dogovor je postignut"

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da su Rusija i Sjedinjene Američke Države na Aljasci, tokom razgovora lidera dveju zemalja, predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa, postigle "jasne dogovore" o osnovnim principima ukrajinskog rešenja.

Lavrov je na samitu BRIKS-a u Nju Delhiju naveo da su razgovori u Enkoridžu 15. avgusta prošle godine uključivali američke predloge koje je u Moskvu nedelju dana ranije doneo specijalni izaslanik SAD Stiven Vitkof, prenela je agencija RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, ti predlozi su se zasnivali na američkom razumevanju "osnovnih uzroka krize", uključujući pitanje članstva Ukrajine u NATO-u i "realnosti na terenu" nastale nakon referenduma.

Lavrov: "Rusija neće preklinjati"

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da Rusija ne namerava da se nameće u pregovaračkim procesima sa evropskim državama i da neće tražiti niti "moliti" za dijalog.

Rusija i Ukrajina razmenjuju tela poginulih vojnika

Rusija i Ukrajina sprovode razmenu tela poginulih vojnika, preneo je Tass, pozivajući se na neimenovani izvor. Prema navodima izvora, Ukrajina će preuzeti 526 tela, dok će Rusija dobiti 41 telo poginulih vojnika.

Delovi Ukrajine bez struje

Više ukrajinskih regiona ostalo je bez električne energije nakon novih napada na energetske objekte, saopštila je danas kompanija Ukrenergo.

Prema navodima operatora elektroenergetskog sistema, prekidi u snabdevanju strujom prijavljeni su u Černigovskoj, Dnjepropetrovskoj, Sumskoj, Harkovskoj, Odeskoj i Hmelničkoj oblasti, preneo je Ukrinform.

Ukrenergo je saopštio da su, gde god bezbednosni uslovi to dozvoljavaju, već započeti radovi na hitnoj obnovi mreže i stabilizaciji snabdevanja.

Iz kompanije su naveli da je potrošnja električne energije u jutarnjim satima bila niža u odnosu na prethodni dan, što se povezuje sa vremenskim uslovima i povećanom proizvodnjom iz solarnih elektrana.

Ukrajina pokrenula odmazdu!

Ukrajinska vojska je navodno pokrenula vazdušne napade velikih razmera tokom noći 15. maja, pogodivši rusku vojnu i energetsku infrastrukturu u više regiona Rusije, objavili su ruski Telegram medijski kanali.

Fotografije i video snimci objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju masivni požar koji izvire iz Rjazanjska rafinerija nafte usred napada ukrajinskog drona. Veliki stubovi dima viđeni su iznad grada u jutarnjim satima nakon napada.

Alarm u NATO državi zbog dronova! Hitno izdato upozorenje: "Ostanite u zatvorenom"

Finske vlasti su jutros aktivirale hitne bezbednosne mere nakon što su prijavljeni mogući neidentifikovani dronovi u vazdušnom prostoru iznad regiona Usima, uključujući područje oko Helsinkija

Stanovništvu je izdato upozorenje da se skloni u zatvorene prostore i ostane unutra dok traje procena situacije, dok su nadležne službe pokrenule operacije nadzora i kontrole vazdušnog prostora, preneo je portal Yle.

Odbrambene snage Finske su uvele privremenu zonu ograničenja letova kako bi omogućile bezbedno postupanje i sprečile neovlašćeni ulazak u pogođeni vazdušni prostor. Istovremeno su privremeno obustavljeni i preusmereni vazdušni i pomorski saobraćaj u širem području Helsinkija, uključujući i operacije na aerodromu Helsinki-Vanta.

Rusija: Ukrajinski agent osuđen na 21 godinu zatvora, skrivao dronove za napade

Ruski sud je osudio na 21 godinu zatvora muškarca za koga se tvrdi da je ukrajinski agent, zbog postavljanja skloništa za dronove za terorističke napade u oblasti Nižnjeg Novgoroda po naređenju Službe bezbednosti Ukrajine (SBU).

„Presuda Regionalnog suda Nižnjeg Novgoroda protiv ruskog državljanina rođenog 1976. godine stupila je na snagu. Sud ga je osudio na 21 godinu zatvora u kaznenoj koloniji strogog režima i novčanu kaznu od 700.000 rubalja“, saopštio je Centar za odnose s javnošću ruske Federalne službe bezbednosti (FSB).

Prema podacima FSB-a, on je 2024. godine regrutovan od strane predstavnika Službe bezbednosti Ukrajine dok je živeo u Ukrajini da izvodi terorističke napade bespilotnim letelicama u oblasti Nižnjeg Novgoroda za novčanu nagradu, prenosi TASS.

Oglasio se Zelenski; "Potraga je završena"

Predsednik Ukrajine oglasio se na svom nalogu na društvenoj mreži X, napisavši da je operacija potrage i spasavanja na mestu ruskog udara na stambenu zgradu u Kijevu završena.

"Naše ekipe za hitne intervencije iz Državne službe za vanredne situacije Ukrajine radile su neprekidno više od jednog dana. Rusi su praktično srušili čitav deo zgrade svojom raketom. U ovom udaru je poginulo dvadeset četiri osobe, uključujući troje dece", rekao je on.

"Rusija poput ove nikada ne može biti normalizovana – Rusija koja namerno uništava živote i nada se da će ostati nekažnjena. Potreban je pritisak. Upravo Ukrajina brani Evropu i svet kako se takvi udari, u kojima ginu deca, ne bi dalje širili. Zato se podrška braniocima života mora nastaviti. Odbrana od balističkih raketa je uvek potrebna", dodao je Zelenski.

Brutalni udari se nastavljaju

Noćas su se mete udara bespilotnih letelica tipa"Geran" i krstarećih i balističkih raketa nalazile u Odesi, okolini Kijeva, kao i u Dnjepropetrovskoj i Sumskoj oblasti i Zaporoškoj oblasti koju kontrolišu Oružane snage Ukrajine.

Najnovija procena ruskih gubitaka

Oboreno 355 ukrajinskih dronova

PVO sistemi Rusije uništili su 355 ukrajinskih dronova iznad ruskih teritorija tokom noći, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Ministarstvo odbrane je preciziralo da su dronovi uništeni iznad teritorija Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Orlovske, Pskovske, Rostovske, Rjazanjske, Smolenske, Tambovske, Tverske, Tulske oblasti, Moskovske oblasti, Republike Krim, Republike Kalmikije, Krasnodarskog kraja, kao i iznad voda Azovskog i Kaspijskog mora.

Civili napuštaju pogranični pojas u Harkovskoj oblasti

Civili napuštaju Bogoduhovski okrug u Harkovskoj oblasti, plašeći se blizine militanata ukrajinskih Oružanih snaga, saopštile su ruske snage bezbednosti Sputnjiku. Prema izvoru agencije, ukrajinski vojnici se useljavaju u napuštene stambene zgrade i stanove.

Kijev vratio Rusiji nekoliko zarobljenika u kritičnom stanju

Ukrajinske oružane snage vratile su ruskoj strani nekoliko ratnih zarobljenika u kritičnom stanju, izjavio je ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik u intervjuu za RIA Novosti.

On je naglasio da je ruska strana tokom poslednje razmene primila desetine ljudi sa amputiranim udovima. Prema njegovim rečima, nove metode mučenja pojavljuju se sa dolaskom stranih instruktora u ukrajinskoj vojsci.

"Ukrajinske snage muče ruske ratne zarobljenike koristeći metode iz avganistanske i iračke kampanje, uključujući davljenje u vodi i izlaganje strujnim udarima", objasnio je Mirošnik.

Broj poginulih u ruskom napadu na Kijev porastao na 24

Broj poginulih u ruskom udaru u Darničkom okrugu u Kijevu povećan je na 24, među kojima je troje dece, saopštila je Državna služba Ukrajine za vanredne situacije.

U saopštenju koje je objavljeno na Telegramu navodi se da su operacije potrage i spasavanja u okrugu Darnica u Kijevu i danas u toku, prenosi Ukrinform.

Direktorka Odeljenja za zdravstvo Kijevske gradske državne administracije Tatjana Mostepan ranije je saopštila da je u ruskom masovnom napadu povređeno 56 osoba, među kojima je dvoje dece.

Peskov: Za tragediju u Ukrajini kriva tamošnja vlast

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je vlast u Ukrajini obećala da će zaustaviti rat, ali da je činila suprotno, poručio da je za rat u Ukrajini "odgovoran kijevski režim".

"Oni su gurnuli svoju zemlju u katastrofu. Njihovim rukama stvorena je tragedija koja se tamo odvija. Neka se izbore sa svojom propagandom. Kijevski režim nikada nije, i nikada neće, doneti ništa dobro u svojoj propagandi", rekao je Peskov.

On je ocenio da vlast u Ukrajini i predsednik zemlje Volodimir Zelenski "ulaze u katastrofu".

Udari po Kijevu

Šesnaestoro ljudi je poginulo u ruskom kombinovanom napadu na Kijev.

Prema podacima Državne službe za vanredne situacije potraga traje za još 20 ljudi.

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev izjavio je da verovatnoća da će sledeći ukrajinski predsednik posle Volodimira Zelenskog pristati na sve zahteve SAD značajno raste.

Grčka neće tolerisati nikakvo širenje rata iz Ukrajine na Mediteran, poručio je grčki ministar spoljnih poslova Jorgos Gerapetritis, nakon što su otkriveni ostaci pomorskog drona u blizini grčkog ostrva Lefkada.

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da požar u blizini zapečaćene nuklearne elektrane u Černobilju nije uticao na povećanje nivoa zračenja i da nisu zabeleženi abnormalni nivoi zračenja tokom ili nakon njegovog izbijanja i gašenja.