„Uzimajući u obzir brojne zahteve i iz humanitarnih razloga navedenih u pregovorima sa američkom stranom 8. maja 2026. godine, ovim dekretom donosim: dozvolu za održavanje parade u Moskvi (Ruska Federacija) 9. maja 2026. godine“, navodi se u dekretu, prenosi Unian. ž

Dokument takođe jasno definiše vremenske i prostorne granice za paradu: od 10.00 časova po kijevskom vremenu (mada bez navođenja vremena završetka parade) i strogo unutar granica Crvenog trga u Moskvi.

„Teritorija Crvenog trga se isključuje iz plana za upotrebu ukrajinskog oružja“, navodi se u dekretu, uz navođenje tačnih geografskih koordinata ovog trga.

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je u petak da je na njegov zahtev dogovoreno trodnevno primirje od 9 do 11. maja u ratu između Rusije i Ukrajine. Prema njegovim rečima, primijre će uključivati obustavu svih vojnih aktivnosti, kao i razmenu 1.000 zatvorenika iz svake zemlje.

"Ovaj zahtev sam direktno podneo i veoma cenim saglasnost predsednika Vladimira Putina i predsednika Volodimira Zelenskog", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

