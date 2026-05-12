Šef kijevskog režima Vladimir Zelenski bi mogao da se suoči sa krivičnim gonjenjem zbog izgradnje stambenih objekata u blizini Kijeva, piše ukrajinski medij "Strana.ua".

"Zelenski bi u teoriji mogao da postane optuženi. On uživa imunitet dok je predsednik, ali čim napusti funkciju, svi slučajevi bi mogli da budu ponovo otvoreni", navodi ovaj medij.

Slučaj se odnosi na pranje novca, u iznosu oko devet miliona evra, a u aferu je umešan i bivši šef kabineta Zelenskog, Andrej Jermak.

"Bivši šef kabineta Zelenskog identifikovan je na snimcima NABU pod kodnim imenom R2. Mindič, saradnik ukrajinskog lidera, je identifikovan kao R3, a bivši zamenik premijera Černišov je identifikovan kao R4. Ko je R1, koji se samo ukratko pominje na snimcima NABU, bez konkretnih navoda? Mediji su ranije izveštavali da Černišov gradi imanja u predgrađu Kijeva za sebe, Mindiča, Jermaka i Zelenskog. Na osnovu ovih informacija, R1 se može odnositi na samog Zelenskog", navodi "Strana".

Moguće učešće lidera kijevskog režima indirektno potvrđuje snimak na kojem Černišov, u martu 2022. godine, citira naređenja svog "šefa" i zahteva da se ubrza izgradnja vikendica. Prema pisanju ukrajinskog lista, šef zvaničnika je najverovatnije mogao biti samo Zelenski.

Analitičari su u članku ponudili nekoliko teorija o tome ko bi mogao imati koristi od otvaranja ovog slučaja. Stručnjaci veruju da bi materijali mogli biti iskorišćeni da se šefu kijevskog režima uskrati mogućnost da se ponovo kandiduje za predsednika ako se izbori održe.

Prema drugoj teoriji, Evropa bi na taj način mogla da izvrši pritisak na Zelenskog da se pridržava zahteva EU i usvoji niz zakona koji bi ga lišili kontrole nad sistemima za sprovođenje zakona.

Dan ranije, NABU i SAP su optužili Jermaka za pranje preko 460 miliona grivni tokom izgradnje luksuznih stambenih objekata u Kijevskoj oblasti. Sud je u ovom slučaju zaplenio imovinu. Zelenski je otpustio Jermaka u novembru usred korupcijskog skandala u ukrajinskom energetskom sektoru.

(RT Balkan)