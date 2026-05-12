Rat u Ukrajini mogao bi da bude završen „u svakom trenutku“ ukoliko ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski donese potrebnu odluku, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, nagoveštavajući da Moskva veruje da se sukob približava prelomnoj tački.

Iako je humanitarno primirje završeno i ruska „specijalna vojna operacija“ nastavljena, iz Kremlja sada stižu signali da bi naredni period mogao da bude ključan za eventualni završetak rata koji traje godinama.

Kremlj: Rešenje sukoba je sve bliže

Govoreći o aktuelnim pregovorima i diplomatskim kontaktima, Peskov je ocenio da dosadašnji tok mirovnog procesa pokazuje da se mogućnost političkog rešenja konflikta približava.

– Dosadašnji rezultati i postignuti pomaci u mirovnom procesu ukazuju na to da se rešenje konflikta zaista približava, ali u ovom trenutku još nije moguće govoriti o konkretnim detaljima – rekao je Peskov, prenosi Sputnjik.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada se intenziviraju diplomatski kontakti između velikih sila, dok istovremeno borbe na frontu ne jenjavaju.

Putin spreman za sastanak sa Zelenskim

Portparol Kremlja otkrio je i da je ruski predsednik Vladimir Putin spreman da se sastane sa Volodimirom Zelenskim „u svakom trenutku“ ukoliko bi takav susret mogao da doprinese završetku rata.

Prema njegovim rečima, Moskva ostaje otvorena za pregovore i podržava posredničke napore Sjedinjenih Američkih Država.

– Vladimir Putin je više puta govorio da Rusija ostaje otvorena za kontakte i pregovore. Predsednik je spreman za susret sa Zelenskim, bilo u Moskvi ili na drugoj lokaciji, ako bi to pomoglo finalizaciji mirovnog procesa – rekao je Peskov.

Humanitarno primirje završeno, operacija nastavljena

Peskov je potvrdio i da je humanitarno primirje završeno i da se ruska vojna operacija nastavlja.

Ipak, uprkos nastavku borbi, iz Moskve sada sve češće dolaze poruke da bi političko rešenje moglo da bude bliže nego ranije.

U ruskim medijima i političkim krugovima sve češće se spekuliše da Kremlj pokušava da pošalje signal i Zapadu i Kijevu da je spreman za završnu fazu pregovora, ali pod uslovima koje Moskva smatra prihvatljivim.

Svet prati da li dolazi prelomni trenutak

Poslednje izjave iz Kremlja izazvale su veliku pažnju jer dolaze posle višemesečnih spekulacija o mogućim tajnim pregovorima i diplomatskim kontaktima između Moskve, Vašingtona i evropskih prestonica.

Iako konkretni detalji još nisu poznati, Peskovljeva formulacija da bi kraj rata mogao da dođe „u svakom trenutku“ mnogi vide kao najdirektniji signal Kremlja u poslednjih nekoliko meseci.