Julija Mendel, bivša portparolka ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, iznela je niz teških optužbi na račun šefa ukrajinske države tokom intervjua američkom novinaru Takeru Karlsonu, tvrdeći da je Zelenski “jedna od najvećih prepreka miru” i da je sve što govori “manipulacija, izvlačenje činjenica iz konteksta ili čista laž”.

Mendel, koja je za Zelenskog radila od 2019. do 2021. godine, naglasila je da sebe i dalje smatra ukrajinskim patriotom, ali da više ne može da ćuti o stanju u kojem se zemlja nalazi.

– Mislim da je on jedna od najvećih prepreka za mir danas – rekla je Mendel u intervjuu koji je izazvao ogromnu pažnju na društvenim mrežama i u međunarodnim medijima.

“Pred kamerama jedno, iza njih drugo”

Bivša portparolka opisala je Zelenskog kao čoveka koji se potpuno drugačije ponaša kada se kamere ugase.

– On stalno menja maske i ne kontroliše emocije. Često je histeričan. Misli da je svako potrošan. Nema empatije. Neverovatan je glumac, i upravo nam je ta gluma 2022. godine donela ogromnu podršku Zapada, ali u toj glumi nema sadržine – rekla je Mendel.

Ona tvrdi da se Zelenski tokom predsedničke kampanje predstavljao kao političar spreman na mir sa Rusijom, ali da je kasnije promenio kurs.

Kao primer navela je događaje iz 2022. godine, kada je Zelenski nakon dešavanja u Buči izjavio da je i dalje spreman za pregovore sa Moskvom.

Prema njenim rečima, nakon dolaska tadašnjeg britanskog premijera Borisa Džonsona u Kijev pregovori su prekinuti, a retorika ukrajinskog rukovodstva potpuno promenjena.

Tvrdnje o drogama i “javnoj tajni”

Najviše pažnje izazvale su njene tvrdnje da je upotreba narkotika navodno “javna tajna” u Ukrajini.

Mendel je rekla da lično nikada nije videla Zelenskog kako koristi drogu, ali da je, kako tvrdi, često primećivala čudno ponašanje pre intervjua.

– Uvek bi provodio 15 minuta u kupatilu, a zatim bi izašao potpuno drugačiji, pun energije – rekla je ona.

Dodala je i da je tokom rada upoznala ljude iz produkcijske kuće “Kvartal 95”, sa kojom je Zelenski godinama sarađivao kao glumac i producent.

Mendel je pomenula i kontroverzu oko testa na drogu iz predsedničke kampanje 2019. godine, tvrdeći da je urađen u klinici povezanoj sa Zelenskim i da su rezultati, prema njenim rečima, imali problematične datume.

“Ukrajina je na ivici opstanka”

Bivša portparolka upozorila je i na katastrofalnu demografsku situaciju u Ukrajini.

Prema njenim rečima, zemlja danas ima znatno manje stanovnika nego pre početka rata, dok se broj penzionera povećava.

– Jedini način da podržite Ukrajinu danas jeste da podržite mir. To je jedini način da Ukrajina opstane. Mi smo na ivici istrebljenja – rekla je Mendel.

Ona je dodala da očekuje žestoke napade i optužbe da je “ruski agent”, ali je naglasila da sebe smatra ukrajinskim patriotom koji govori ono što vidi kao istinu.

– Ne mogu da se vratim u Ukrajinu posle ovog intervjua – zaključila je bivša portparolka ukrajinskog predsednika.

Šta ove izjave znače

Intervju Julije Mendel dolazi u trenutku kada Ukrajina prolazi kroz jedan od najtežih perioda od početka rata, uz sve veći pritisak zbog ljudskih gubitaka, ekonomske krize i iscrpljenosti stanovništva.

Njene optužbe mogle bi dodatno da pojačaju političke tenzije u Kijevu, posebno zato što dolaze od osobe koja je godinama bila deo najužeg kruga vlasti.

Ipak, treba naglasiti da tvrdnje iznete u intervjuu nisu nezavisno potvrđene.