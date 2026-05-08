„Uzimajući u obzir brojne zahteve i iz humanitarnih razloga navedenih u pregovorima sa američkom stranom 8. maja 2026. godine, ovim dekretom donosim: dozvolu za održavanje parade u Moskvi (Ruska Federacija) 9. maja 2026. godine“, navodi se u dekretu, prenosi Unian.

Dokument takođe jasno definiše vremenske i prostorne granice za paradu: od 10:00 časova po kijevskom vremenu (mada bez navođenja vremena završetka parade) i strogo unutar granica Crvenog trga u Moskvi.

„Teritorija Crvenog trga se isključuje iz plana za upotrebu ukrajinskog oružja“, navodi se u dekretu, uz navođenje tačnih geografskih koordinata ovog trga.

Reakcija Moskve

Rusiji nije potrebna ničija dozvola za održavanje Parade povodom Dana pobede, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, nakon što je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izdao zvanični ukaz kojim se Rusiji dozvoljava održavanje vojne parade na Crvenom trgu u Moskvi 9. maja.

„Ne treba nam ničija dozvola. Teško svakome ko pokušava da se ruga Danu pobede i pravi tako glupe šale. To je verovatno njihov najveći problem“, rekao je Peskov novinarima, prenosi TASS.

Primirije

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je danas da je na njegov zahtev dogovoreno trodnevno primirje od 9 do 11. maja u ratu između Rusije i Ukrajine.

Prema njegovim rečima, primijre će uključivati obustavu svih vojnih aktivnosti, kao i razmenu 1.000 zatvorenika iz svake zemlje.

"Ovaj zahtev sam direktno podneo i veoma cenim saglasnost predsednika Vladimira Putina i predsednika Volodimira Zelenskog", napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

