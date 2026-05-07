U napadu dronovima na grad Dnjepar povređene su dve osobe, među kojima i trudnica, dok je izbio požar u stambenoj zgradi i pričinjena je materijalna šteta, saopštile su lokalne vlasti.

Šef Dnjepropetrovske regionalne administracije Aleksandar Ganža naveo je na Telegramu da su u noćnom napadu povređeni 21-godišnja trudnica i 45-godišnji muškarac, kojima je ukazana medicinska pomoć na licu mesta, preneo je Ukinform.

Prema njegovim navodima, dronovi su izazvali požar u stanu u petospratnoj zgradi, dok su oštećene i obližnje kuće i više vozila. Vlasti nisu saopštile dodatne detalje o obimu napada, dok se situacija na terenu i dalje procenjuje.

Na frontu sukobi ne prestaju. U Sumiju je jedna žena poginula, a dve osobe su povređene kada su dva ruska drona pogodila zgradu vrtića, a više detalja možete pronaći u našem blogu.