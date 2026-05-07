Ruske snage su stigle do predgrađa Piskunovke, koja se nalazi otprilike 15 kilometara od Slavjanska.

Situaciju komplikuje činjenica da se ovaj grad nalazi na drugoj strani reke Severski Donjec, tako da bi za opšti napad bio potreban njen prelazak.

"Ovo je lakše uraditi leti nego zimi, ali na 'prljavom nebu' (zasićenom dronovima, prim.aut.), operacija će postati neverovatno težak zadatak", primećuju analitičari Telegram kanala Vojna hronika.

Cilj je zauzimanje ključnih gradova Donbasa - Slavjanska, Kramatorska Družkovke, Konstantinovke, Dobropolja, Krasnog Limana i Svjatogorska koji čine preostalih 16-17 odsto teritorije pod kontrolom Ukrajine. Napredovanje ide postepeno, uz pojačavanje pritiska na pojedinačne gradove, a borbe se već vode na prilazima Konstantinovki.

Sledeća faza će biti najteža – borbe u velikim urbanim sredinama, primećuju ruski vojni analitičari.

Oni navode da postoji procena da bi Rusija mogla da uspostavi kontrolu nad Donbasom do kraja leta, ako zauzme ključne gradove i učvrsti pozicije. Plan uključuje formiranje "klešta", tj. opkoljavanje Slavjanska i Kramatorska, uz artiljerijsko iscrpljivanje ukrajinskih snaga.

