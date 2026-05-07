Istraga teške saobraćajne nesreće kod mesta Piloreti, na magistralnom putu Novi Pazar–Raška, u kojoj su poginule četiri osobe, otkriva nove detalje koji bi mogli biti ključni za rasvjetljavanje okolnosti tragedije.

Putnici u vozilu opel astra bili su vezani sigurnosnim pojasevima, dok je nakon sudara na kilometar satu tog vozila ostala brzina od oko 60 kilometara na čas, što odgovara ograničenju propisanom saobraćajnim znakom na toj deonici puta.

Sa druge strane, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, vozač volksvagen golfa 7, Kristijan B. (19), nije koristio sigurnosni pojas u trenutku nesreće. Takođe, kako saznajemo, mladi vozač golfa posedovao je probnu vozačku dozvolu, a vozilom je upravljao nakon 23 časa, što predstavlja dodatni saobraćajni prekršaj prema važećim propisima.

Prema rečima više osoba koje su poznavale nastradalog tinejdžera, on je i ranije bio sklon rizičnoj vožnji i saobraćajnim prekršajima.

Podsećamo, tragedija se dogodila kada je golf, tokom preticanja više vozila iz pravca Novog Pazara prema Raški, prešao u suprotnu kolovoznu traku i direktno se sudario sa opel astrom koja je dolazila iz suprotnog smera.

U nesreći su poginuli vozač "golfa" Kristijan B. (19), kao i putnici iz "opela" - supružnici Vlastimir S. (69) i Kosana V. (55), kao i njen brat Mirko V. (45).

Teško povređeni su R. L. (20), suvozač iz „golfa“, i V. M.( 46), putnik iz „opela“.

Istraga o svim okolnostima ove tragedije je u toku, a vozila su nakon uviđaja prevezena u krug Policijske uprave radi dodatnih veštačenja.

(Sandžak Danas)

