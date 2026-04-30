Ruski grad Perm, udaljen više od 1.500 kilometara od ukrajinske granice, našao se pod novim udarom dronova, a prizori koji kruže društvenim mrežama pokazuju guste oblake dima i velike plamenove iznad industrijske zone. Napad se dogodio 30. aprila, a prema navodima Radio Slobodna Evropa, eksplozije su odjekivale tokom noći u blizini naftnih postrojenja.

Ukrajinska bezbednosna služba (SBU) preuzela je odgovornost za napad i potvrdila da je meta bila velika rafinerija kompanije Lukoil u Permu. Reč je o drugom uzastopnom danu udara na istu lokaciju, što ukazuje na nastavak intenzivne strategije Kijeva usmerene ka ruskoj energetskoj infrastrukturi.

Pogođena ključna infrastruktura

Prema informacijama koje je objavila SBU, u napadu je oštećena ključna jedinica za primarnu preradu nafte, poznata kao AVT-4. Kako se navodi, došlo je do požara na vakuumskim i atmosferskim kolonama, što je dovelo do delimičnog obustavljanja rada postrojenja.

Rafinerija u Permskoj oblasti ima važnu ulogu u skladištenju i transportu nafte kroz rusku mrežu naftovoda kojom upravlja Transneft, što ovaj napad čini značajnim i sa ekonomskog aspekta.

Regionalni guverner Dmitrij Mahonin izjavio je da u napadu nije bilo povređenih, iako su posledice po infrastrukturu vidljive i ozbiljne.

Hemijska uzbuna i šta to znači

Istovremeno, kako prenosi The Moscow Times, u pojedinim delovima grada oglašena je uzbuna zbog moguće hemijske opasnosti. Građanima je savetovano da ostanu u zatvorenim prostorima, zatvore prozore i koriste samo prokuvanu vodu.

Iako su vlasti kasnije saopštile da je u pitanju bila vežba, brojni stanovnici su prijavili jak hemijski miris u vazduhu. Dodatnu zabrinutost izazvale su i satelitske snimke koje pokazuju ogroman oblak dima koji se prostirao kilometrima iznad grada.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručio je da će Ukrajina nastaviti da proširuje domet svojih napada unutar Rusije, navodeći da su oni odgovor na ruske vojne akcije. Iz SBU je poručeno da „udaljenost više ne garantuje sigurnost“.

Paralelno sa ovim događajima, ruske snage nastavile su napade na ukrajinske gradove. U Odesi je povređeno najmanje 20 ljudi, dok je u Dnjepru jedna osoba poginula, a 17 ih je ranjeno.

U trenutku kada se ovi napadi odvijaju, vode se i diplomatski razgovori o mogućem prekidu vatre. Predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, razgovarali su telefonom o mogućem privremenom primirju, dok je Zelenski zatražio dodatna pojašnjenja, naglašavajući da nije jasno da li je reč o kratkotrajnoj pauzi ili ozbiljnom pokušaju zaustavljanja sukoba.