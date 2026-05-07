Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp privremeno je obustavio plan pod nazivom "Projekat sloboda", čiji je cilj bio da se osigura bezbedni prolazak brodova kroz Ormuski moreuz, nakon što su američki saveznici u Persijskom zalivu izrazili neslaganje sa načinom sprovođenja operacije, izjavili su američki zvaničnici.

Prema navodima iz Vašingtona, ključni saveznik u regionu privremeno je ograničio korišćenje svojih vojnih baza i vazdušnog prostora američkim snagama, što je otežalo sprovođenje plana i dovelo do njegove pauze, preneo je NBC.

Operacija je bila osmišljena kao odgovor na napetosti u Ormuskom moreuzu i navodne iranske poteze u tom strateški važnom pomorskom pravcu, a američka vojska je već počela pripreme za obezbeđivanje tranzita brodova.

Međutim, regionalni saveznici, uključujući Saudijsku Arabiju i druge zemlje Zaliva, izrazili su zabrinutost zbog nedovoljne koordinacije, dok su diplomatski izvori naveli da su kontakti u vezi sa operacijom tek naknadno intenzivirani.

Uprkos pauzi operacije, američka vojska zadržava značajno vojno prisustvo u regionu, uključujući borbene avione, tankere i protivvazdušne sisteme u bazama u Zalivu.

Vašington i Teheran nastavljaju diplomatske kontakte uz posredovanje trećih zemalja, dok se razmatraju novi predlozi za deeskalaciju sukoba. Američki zvaničnici navode da bi eventualni sporazum mogao da utiče na dalji tok operacija u regionu, uključujući i status Ormuskog moreuza.

Očekuje se da će Iran danas predati svoj odgovor posrednicima o američkom predlogu za okončanje rata, rekao je regionalni izvor za CNN. Iran razmatra predlog SAD, a izvor je rekao da obe strane napreduju ka sporazumu o okončanju rata.

Ranije je američki predsednik Donald Tramp rekao da su SAD imale „veoma dobre razgovore“ sa Iranom u protekla 24 sata. "U dobroj smo poziciji. Stvari idu dobro, ali moramo da dobijemo ono što tražimo. Ako ne uspemo, moraćemo da preduzmemo ozbiljnije korake. Ipak, oni žele da postignu dogovor", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, preneo je CNN.

