Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica rekao je na sednici Skupštine KS da je sam podneo izveštaj o svim preduzetim merama i radnjama policijskih službenika PU Novi Grad na okolnosti prijave Elme Godinjak protiv bračnog partnera Prusac Tarika.

"Ono što je veoma važno i što želim i ovde da naglasim, tiče se sprovođenja zaštitnih mera za tragično ubijenu Elmu Godinjak. Opštinski sud u Sarajevu je 08.04.2026.godine donio rešenje kojem je nasilnoj osobi Prusac Tariku izrekao zaštitnu meru 'Zabrana približavanja žrtvi nasilja' i 'Zabrana komunikacije, uznemiravanja i uhođenja'", rekao je Katica i dodao:

"Operativni materijal je dostavljen Policijskoj stanici Dobrinja 10.04.2026.godine nakon čega su policijski službenici odmah sačinili Plan procene ugroženosti žrtve nasilja u porodici i Plan o načinu sprovođenja zaštitnih mera".

Prva provera provođenja, kaže Katica, izrečene zaštitne mere i obilazak žrtve nasilja izvršena je 14.04.2026.godine, potom 22.04.2026. godine i poslednja 29.04.2026.godine – dakle, dva dana pre ubistva.

"Prilikom svake izvršene provere policijski službenik je obavio razgovor sa žrtvom i nijednom nije prijavljeno kršenje zaštitnih mera, niti je bilo problema u sprovođenju zaštitnih mera", naveo je Katica.

Po pitanju inspekcijske kontrole zaštitarske agencije u kojoj je radio Tarik Prusac, dodao je, MUP Kantona Sarajevo putem Inspektorata za zaštitu od požara, zaštitarske agencije i unutrašnje službe zaštite, matične knjige i civilni registar, ima nadležnost da izvrši kontrolu brojnosti oružja koje poseduju agencije, a maksimalni broj oružja može biti polovina od ukupnog broja zaposlenih.

"Drugi deo nadležnosti, jer se radi o zaštitarskim poslovima unutar banke, je na FMUP-u i ovo je jedan od onih slučajeva gde su nadležnosti podeljene", zaključio je Admir Katica.

Kako smo ranije pisali, monstrum je kobnog prošlog petka lepljivom trakom vezao bivšu ženu u njenom stanu, pa kidnapovao njihovu ćerkicu. Nakon toga nesrećna žena je uspela da izađe bosa i povređena u hodnik zgrade, gde ju je krvnik ubio hicem iz pištolja, i to naočigled njihove ćerkice.

Lekar Hitne pomoći je u 16.30 sati mogao samo da konstatuje smrt nesrećne žene.

Nakon ubistva Tarik se sa devojčicom uputio ka sarajevskom šetalištu Darivi, gde je ostavio automobil, a onda s njom otišao u jednu od najpoznatijih ćevabdžinica na Baščaršiji i tamo naručio ćevape.

Policijska potraga trajala je tri sata, a Prusac je lociran i uhapšen u 19.15 sati u pomenutom restoranu na Baščaršiji.

