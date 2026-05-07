Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da je njihova vojska napala fabrike za sklapanje dronova i skladišta goriva Ukrajine. Komandant ukrajinskih bespilotnih sistema Robert Brovdi izjavio je da su Oružane snage Ukrajine pogodile ruski centar za obuku artiljerijskih korektora i operatera dronova u Luganskoj oblasti.

Ruski dronovi pogodili vrtić: Poginula žena, dvoje povređenih

Na frontu sukobi ne prestaju. U Sumiju je jedna žena poginula, a dve osobe su povređene kada su dva ruska drona pogodila zgradu vrtića.

Moskva je saopštila i da je napala ukrajinske fabrike dronova i skladišta nafte.

Snage bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine pogodile su ruski centar za obuku artiljerijskih korektora i operatera dronova u mestu Hrustaljni u Luganskoj oblasti, saopštio je ukrajinski komandant Robert Brovdi.

Švedski ministar civilne odbrane Karl-Oskar Bolin objavio je da nadležne švedske službe istražuju tanker za koji se sumnja da je deo ruske "flote u senci" koja je pod međunarodnim sankcijama.