Ruske snage izvele su tokom noći razoran napad na gasno postrojenje u Poltavskoj oblasti u Ukrajini, a tragedija je dodatno eskalirala kada je usledio takozvani „dvostruki udar“ – drugi projektil pogodio je lokaciju upravo u trenutku kada su vatrogasci pokušavali da obuzdaju požar izazvan prvim napadom. U ovom napadu poginulo je više osoba, među njima i pripadnici službi za spasavanje, dok je više desetina ljudi povređeno.

Prema navodima ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova Ihora Klimenka, dva vatrogasca su izgubila život na licu mesta, dok je ukupno 23 ljudi zadobilo povrede, uključujući i troje u kritičnom stanju. Informacije su potvrdili i Andrij Danik, šef ukrajinske Službe za vanredne situacije, kao i ukrajinski medij Ukrajinska pravda.

Poginuli iskusni spasioci

Među stradalima su Viktor Kuzmenko, zamenik načelnika Operativnog koordinacionog centra u Poltavskoj oblasti, i vatrogasac-spasilac Dmitro Skril. Kuzmenko je bio nosilac titule heroja Ukrajine i važio za jednog od najiskusnijih operativaca u kriznim situacijama.

Kako prenosi Ukrajinska pravda, Kuzmenko je tokom karijere učestvovao u više od 50 spasilačkih operacija nakon ruskih napada, a posebno se istakao 2024. godine kada je, nakon udara na Poltavu, koordinisao akciju u kojoj je spaseno 17 ljudi. Njegova uloga bila je ključna i u sprečavanju većih tehnoloških katastrofa na kritičnoj infrastrukturi.

Dmitro Skril, koji je više od dve decenije radio u službi za vanredne situacije, takođe je bio poznat po radu u najtežim uslovima. Ministar Klimenko opisao ga je kao izuzetno posvećenog profesionalca koji je često bio na prvoj liniji tokom intervencija na naftnim i gasnim postrojenjima pogođenim projektilima.

Šta znači „dvostruki udar“ i zašto je opasan

Taktika „dvostrukog udara“ podrazumeva da se nakon prvog napada, koji izaziva štetu i mobilizuje spasilačke ekipe, izvrši drugi napad na istu lokaciju. Cilj je da se pogode upravo oni koji dolaze da pomognu – vatrogasci, medicinari i spasioci.

Ovakva strategija značajno povećava broj žrtava i dodatno otežava reagovanje hitnih službi. Stručnjaci upozoravaju da to stvara strah i među ekipama koje treba da intervenišu, ali i usporava spasilačke operacije, što može imati dugoročne posledice po civilno stanovništvo i infrastrukturu.

U ovom konkretnom slučaju, drugi projektil pogodio je mesto intervencije u trenutku kada je požar već bio u toku, čime su spasioci dovedeni u direktnu opasnost.

Napad u Poltavskoj oblasti dodatno podiže tenzije i ukazuje na nastavak intenzivnih udara na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Ovakvi incidenti ne samo da uzrokuju ljudske gubitke, već mogu imati ozbiljne posledice po snabdevanje energijom i stabilnost regiona.

Očekuje se da će ukrajinske vlasti i međunarodni partneri dodatno analizirati ovaj napad, dok bi mogao uslediti i novi talas političkih reakcija i osuda. Istovremeno, službe za vanredne situacije suočavaju se sa sve težim uslovima rada na terenu.