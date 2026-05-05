Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje večeras na televiziji Informer. Vučić će govoriti o najvažnijim političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima koja su trenutno u fokusu javnosti.

O datumu izbora

"Odluku o datumu izbora imaćemo za desetak dana," rekao je Vučić.

"Mislim da su izbori veoma važna stvar. Uvek sam govorio da država nije igračka. Morate da izaberete one ljude koji će na najbolji način da štite interese i države i društva. Pripremam jedan programski tekst koji će da izađe za dva dana. Koji nije lako ispuniti. Udarili smo neke od tih stvari još 2014. Silom prililka zbog dešavanja u svetu morate da raskrstite sa nekim stvarima, da radite..."

"Izbori su trenutak istine, ali je pre svega pitanje za budućnost sudbije ljudi i države. Pitanje miliona ljudi. Neretko su narodi gubili i države lošim odlukama na izborima. Izbori nisu kafanska odluka. Od izbora zavisi sve, i od dobrih planova i programa. Nemam strah, imam strah od Boga i bojazan zbog sbetskih okolnosti za budućnost Srbije, nemam protivnika. Video sam entuzijazam kod njih, kada lepe nalepnice po liftovima. Ali ispod te nalepnice nema sadržana, programa, plana, ničega. Sve je prevara. Imate jednu grupu koja je takozvano građanski orijentisana, ili anti-srpski kako hoćete. I imate drugu grupu koji su još gori od tih antinacionalnih. To su oni koji glume da su veliki nacionalisti, ali ceo život čeznu da ih prime u vosoko društvo sa potpeticama. Pa sad kao našli smo nekog koga zajedno mrzimo, bez obzira što nemamo nikakvu politiku."

"A da li imam objektivne razloge za strahove. Problemi dolaze veliki. Dobili smo stopu inflacije, 3,3% je bila u poslednjem mesecu, u Hrvatskoj 5,5%. U većini zemalja, čak i EU, je veća nego u Srbiji. Na godišnjem nivou me brine, a to je moja poslednja opomena ljudima koji se tim posleom bave, od ministarstva ekonomije, zdravstva... najviše su nam skočile cene lekova. I one nam pokazuju koliko smo bahati i arogantni. A tri puta sam insistirao da se cene smanje. Ljudi hoće da zarade više. Ne smete da im oduzmete marže jer biste imali nestašice lekova. Ali mogli smo ponešto, ali nekoga nije bilo briga. Zato su neki 10 puta išli na odmore, za razliku od penzionera koji ne mogu da prište lekove. Ali to su stvari koje ćemo morati da menjamo."

"Imamo druge stvari, koje će biti problem. Izdvojile su se dve velike sile..."

"Rezultati koje smo postigli su realno izuzetni. Od 2012. do 2014. i reforme, tri godine izdržati pritisak javnosti gde držite niže plate i penzije da biste zemlju oporavili. Da uđete u period visokog rasta. Mnogo trpeljivosti naroda. Danas kada pitate ljude, ljudi kažu rezultati postoje. Čak i oni koji nas ne vole. Oni priznaju rezultate. Imamo jedan drugi problem. Pravde nije bilo dovoljno, za to je delimično krivica na nama, delimično što morate da poštujete Ustav, samostalnost Tužilaštva. Ali gde imamo najveću krivicu - nije to da li je neko bogat, poštujem bogate ljude ako su pošteno zaradili. Imam problem sa onim što ljudi govore na svakom mestu. Ljudi će na portalu moći da mi prijave sve bahate funkcionere, uključujući i sebe i ljude oko mene. Otkud onome ta i ta tašna, ili te cipere. Ali kada na ono čuveno naše "znaš ti ko sam ja". KAda čujem to pitanje, a čujete ga svakoga dana, i to od bahatih ljudi, onda razumem i svakoga kome nije stalo do rezultata. Na kraju su rezultati najvažniji, ali za poverenje ljudi pobeda nad "znaš ti ko sam ja" je najvažnije."

O radnom vremenu

"Da se vratim. Kina i SAD su se izdvojile i otišle daleko. EU pokušava da prati, pre svega Nemačka, kroz industriju, ali zaostaju. I onda imate 3., 4. i sve ostalo dalje raštrkano. Kada to sve sagledate vidite da je poslednji trenutak da evropa proba da uhvati korak. Može li? Ja mislim veoma teško. Amerikanci su veoma vredni ljudi. Kina zarad povećanja produktivnosti, oni neće smanjenje vremena, već povećanje radnog vremena. Mi u Evropi živimo verovatno najlepšti život."

"Evropi je posebno teško da uhvati korak sa Kinom, nema sindikata, razmaženost kao faktor. I ti ljudi imaju cilj, da se to vrati na to kada su bili dominantna svetska sila u 16. veku. Naš, evropski cilj, je da živimo lepo i hoćemo da to potraje. Da idemo 10 puta godišnje na siti destinacije, 2-3 puta na more. Sa takvom produktivnošću, jel stvarno mislite da možemo da pobedimo Kinu u nečemu. Ili u zemljama gde kažu da radimo 4 dana. "

"Nemci to odlučno razumeju, i neki drugi. Neki ne žele da razumeju i zato polako propadaju. Naša stop rasta je 3 posto, a kod njih ne -0,5. Mi smanjujemo razliku. Mi smo sve bogatiji, a oni po malo bogatiji. Daleko smo mi naravno još, ali radi se o nečem drugom. Moraćemo da pristupimo ponovnim reformama. Dereguliaciji. Manja vlada, manje ministarstava.