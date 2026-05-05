Blokaderi svakoga dana pokazuju koliko su nasilni i koliko daleko su spremni da idu!

Naime, pojavio se snimak na kojoj se vidi mlađi muškarac kako skida nalepnice i u ruci drži biber sprej i preti momku koji ga snima!

Sve ovo odvilo se usred bela dana i usred Beograda, a činjenica da blokaderi sada nose i oružje zaista je jeziva.

Ova scena samo je pokazatelj onoga što već svi građani Srbije odavno znaju - blokaderima je jedini način političke borbe nasilje, pretnje i uvrede.

Pre nekoliko dana je jedna stari žena pokušala da spreči aktivistkinju SNS u skidanju blokaderskih nalepnica i tom prilikom pokazala čime ona raspolaže! Naime, žena je na aktivistkinju potegla makaze, odnosno pokazala svoje oružje!

Ovo samo pokazuje koliko su blokaderi izgubili kompas, nasilje je njihovo jedino sredstvo protiv onih koji ne misle kao oni.

(24 sedam)