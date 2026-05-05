Tamara Grujić je svojevremeno prepričala svoje neobično iskustvo sa snimanja.

Naime, voditeljka je otkrila da mesečari, pa je jednom prilikom sasvim slučajno završila u krevetu svog kolege.

- Pre nekoliko meseci Aleksandar arhitekta i ja završavamo večeru poslednji, nešto malo pričamo, svi su otišli da spavaju. I ja sam otišla da spavam u neko doba. Moj suprug Vuk se probudi, vidi da me nema. Dva, pola tri ko veli ja sam sa Aleksandrom, u kafani cirkam. Izađe napolje, ukapira da je sve po hotelu pogašeno i pomisli da nisam krenula da mesečarim i krene da me zove: "Tamara, Tamara" - započela je priču voditeljka.

- U tom momentu ugleda Aleksandra na terasi koji se probudio, nije mogao da spava, pita ga: "Gde je Tamara, je l' kod tebe?", a ovaj kaže: "Ne". Dva sata su me zajedno tražili, od dva do četiri ujutru i onda mu je Vuk rekao: "Nema veze, ona se uvek vrati" - ispričala je kroz smeh Tamara u emisiji Marije Kilibarde.

- Budim se u sedam sati, otvaram oči i vidim svog tonca u bračnom krevetu pored sebe. Osedim, ustajem i shvatam da je njegova soba preko puta moje. Ulazim u svoju sobu, a Vuk će s vrata: "Gde si ti celu noć?", kažem: "Otišla kod Brane", a Brana priča sledeću priču:

- Dva ujutru ja otvaram vrata njegove sobe i govorim mu nešto vezano za snimanje, sedam pored njega, uzimam mu celo ćebe, ležem, pokrivam se i ništa. Čovek nije mogao da dođe sebi, toliko se paralisao da mu nije palo na pamet da pokuca kod Vuka na vrata i pita za mene - otkrila je Grujićeva.

"Ćerka je to nasledila od mene"

- Dugo nisam mesečarila, u dvadesetim recimo nisam uopšte, počela sam od kako sam sa Vukom koji me tako usred noći uhvati kako stojim kao kip u ćošku. Onda me on uhvati pa me vrati jer čoveka koji mesečari ne treba buditi. Primetili smo da je ćerka Lenka to nasledila od mene - rekla voditeljka koja je 2019. godine rodila Lenku, od koje se ne odvaja čak ni kada ide na posao.

