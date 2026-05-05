Svi moskovski aerodromi privremeno su obustavili prijem i slanje letova zbog opasnosti od napada dronovima, dok su snage protivvazdušne odbrane odbile napad 10 ukrajinskih bespilotnih letelica koje su se kretale ka Moskvi, saopštio je gradonačelnik Sergej Sobjanjin.

Aerodromi Šeremetjevo, Vnukovo, Domodedovo i Žukovski ne primaju i ne šalju avione zbog uvođenja plana „Kover“, koji se aktivira u slučaju pretnje od bespilotnih letelica.

Uveden plan "Kover"

Prema dostupnim informacijama, režim ograničenja vazdušnog saobraćaja uveden je kako bi se sprečila moguća opasnost po civilne letove i putnike dok traje procena bezbednosne situacije iznad Moskve.

Plan „Kover“ podrazumeva hitno zatvaranje vazdušnog prostora u zoni ugroženoj mogućim napadom dronovima ili drugim pretnjama iz vazduha.

Sobjanjin je naveo da su ruske snage PVO uništile ukupno 10 ukrajinskih dronova koji su leteli u pravcu Moskve.

- Snage PVO Ministarstva odbrane odbile su napad još jednog drona koji je leteo ka Moskvi -saopštio je Sobjanjin u jednoj od objava, navodeći da na mestu pada ostataka rade specijalizovane službe.

Aerodromi zaustavili letove

Obustava rada četiri glavna moskovska aerodroma izazvala je prekide u vazdušnom saobraćaju, jer avioni privremeno ne poleću niti sleću dok su na snazi mere bezbednosti.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualnoj šteti ili povređenima posle obaranja dronova.

Napadi bespilotnim letelicama na pravcu Moskve poslednjih meseci postali su jedan od najosetljivijih bezbednosnih izazova za rusku prestonicu, zbog čega se pri svakoj pretnji uvode stroge mere kontrole vazdušnog prostora.