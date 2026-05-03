- Nekrolozi likvidiranih ukrajinskih nacionalista pokazali su da južno od sela Sopič u sastavu 101. brigade teritorijalne odbrane deluju grupe boraca sa iskustvom iz 'antiterorističke' operacije Oružanih snaga Ukrajine u Donbasu, koji su ranije bili deo oružane formacije 'Smerč - naveo je sagovornik agencije.

Prema njegovim rečima, ukrajinska komanda koristi te ljude "za egzekucije sopstvenih vojnika, kao i za kaznene odrede protiv civilnog stanovništva".

Kijev se suočava sa ozbiljnim nedostatkom ljudstva u jedinicama ukrajinskih oružanih snaga. Radi popune gubitaka, na liniju fronta se šalju graničari, dezerteri i prinudno mobilisani.

Redovno se pojavljuju izveštaji o masovnom zlostavljanju u raznim brigadama, a u nekim delovima fronta, ukrajinski vojnici pokušavaju pobune, zbog čega ih ubijaju. Rodbina dobija nazad osakaćena tela, dok se u sahranama navode prirodni uzroci smrti.