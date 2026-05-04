Svaki horoskopski znak se ističe lepotom određenog dela tela. Neki imaju lepe oči, neki lep osmeh, a drugi su fenomenalno građeni

Evo koji deo tela je najatraktivniji na svakom horoskopskom znaku:

OVAN - Ovaj horoskopski znak je blagosloven prelepim obrvama koje im daju zanosan, seksi izgled. Takođe, osmeh je jedan od njihovih aduta.

BIK - Bikovi imaju senzualne, zavodljive usne. Prema astrologiji, ovaj znak je jedan od najlepših.

BLIZANCI - Ovaj znak je blagosloven prelepim tenom, a često izgledaju mlađe nego što jesu.

RAK - Rakovi često imaju fantastičnu liniju, sa naglaskom na stomaku i neverovatnim strukom.

LAV - Kao što se i očekivalo, Lavovi će privući pažnju svojom bujnom kosom. To je često prva stvar koju primetite kada uđu u sobu. Takođe, jedna od prvih stvari koje ljudi obično primete kod ovog znaka su njihove prelepe oči.

DEVICA - Devica je obično veoma pažljiva i uvek dobro brine o sebi. Prelepa koža je nesumnjivo njihov najbolji adut jer se o njoj veoma dobro brinu. Dobar izgled pomaže ponekad nesigurnoj Devici sa njihovim samopouzdanjem.

VAGA - Vage su često jedan od najlepših znakova Zodijaka. Često imaju divno držanje, i veoma lepe noge i zadnjicu. Inače, one su i na prvom mestu kada su u pitanju znaci sa najlepšim licem.

ŠKORPIJA - Škorpije su jedan od najsenzualnijih znakova. Zavodljive su dok hodaju, i senzualne. Retko ko će ostati ravnodušan prema njihovom izgledu, kao i prema njihovom dodiru, koji je gotovo hipnotišući.

STRELAC - Strelci imaju neverovatna leđa. Zato im haljine sa izrezima na leđima fantastično stoje.

JARAC - Najveći adut Jarca su oblikovane, duge noge. Kad se pojave u kratkim suknjama ili haljinama, svi ih primećuju, piše 24 sata hr.

VODOLIJA - Vodolije su prirodno prilično opuštene i ne provode previše vremena na svojoj rutini lepote, a srećom po njih, nije im potrebno. Ovaj znak je blagosloven prelepim crtama lica, posebno kada je u pitanju njihova savršeno definisana vilica.

RIBE - Ličnost Riba je neodoljivo lepa i ima mnogo toga lepog kod njih kada je u pitanju izgled. Iako je poslednji horoskopski znak prilično savršen u svim oblastima, njihove šarmantne rupice na obrazima zaista veoma privlače ljude.