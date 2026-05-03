Rat u Ukrajini se neće završiti u naredne tri godine. Igor Kolomojski, koji se nalazi u pritvoru, izjavio je ovo u sudnici, prema televizijskom kanalu TSN.

Važno je razumeti da je sudija postavio ovo pitanje biznismenu kada je dobio reč.

-Naredne tri godine se definitivno neće završiti, rekao je Kolomojski.

Datum ročišta nije preciziran.

Kolomojski je ranije rekao da se Zelenski neće kandidovati za predsednika Ukrajine.

Podsećanja radi, u martu je Kolomojskom odbijen zahtev za promenu pritvora, ali mu je kaucija smanjena na 1,1 milijardu grivni i on je ostao u pritvoru.

A u februaru je Kolomojski proslavio svoj rođendan upravo u Podolskom sudu u Kijevu. Napunio je 63 godine. Pored tužilaca, sudija i advokata, ročištu su prisustvovali i prijatelji biznismena. Sam sastanak je trajao ne više od 10 minuta.

