Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi ukrajinski dronovi mogli da gađaju paradu povodom Dana pobede 9. maja u Moskvi, dok se Kremlj priprema za jedan od svojih najvažnijih simboličkih događaja, piše Kijev Post.

Govoreći na otvaranju 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu, Zelenski je sugerisao da Rusija više nije u stanju da prikaže vojnu snagu kao prethodnih godina.

"Rusija je najavila paradu 9. maja, ali na toj paradi neće biti vojne opreme. Ovo će biti prvi put posle mnogo, mnogo godina da ne mogu da priušte prisustvo naoružanja na paradi", rekao je Zelenski.

Dodao je:

"Ukrajinski dronovi takođe mogu da udare na tu paradu. To pokazuje da više nisu jaki kao ranije."

U međuvremenu, ukrajinski dron pogodio je stambenu zgradu na zapadu Moskve rano u ponedeljak, oštetivši stanove i rasuvši krhotine, prema navodima ruskih zvaničnika i medija.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da nije bilo žrtava nakon što je dron pogodio zgradu u blizini Mosfilmovske ulice oko jedan sat posle ponoći. Na lice mesta upućene su hitne službe.

Ruski Telegram kanali, uključujući Maš, izvestili su da je pogođen visoki stambeni kompleks u Mosfilmovskoj ulici. Udar je uništio zidove u tri prostorije na 36. spratu, dok je deo fasade pao na parkirani automobil ispod. Krhotine i razbijeno staklo navodno su rasuti po okolini.

Rusija će održati svoju godišnju vojnu paradu 9. maja u znak sećanja na pobedu nad nacističkom Nemačkom 1945. godine.

Prema navodima portala Astra, zgrada se nalazi oko šest kilometara od Kremlja.

Sobjanin je kasnije saopštio da je ruska protivvazdušna odbrana presrela još dva drona koji su se kretali ka prestonici, ne precizirajući gde su oboreni.

Ovaj incident usledio je nakon serije napada dronovima na Moskvu početkom maja. Dana 3. maja, Sobjanin je rekao da je tokom dana presretnuto osam dronova usmerenih ka gradu, što je privremeno poremetilo rad aerodroma.

Zelenski je tokom govora rekao da bi ovo leto moglo biti odlučujuće za naredne poteze Rusije u ratu.

"Ovo leto će biti trenutak kada će Putin odlučiti šta dalje: da eskalira rat ili da se okrene diplomatiji. I moramo ga usmeriti ka diplomatiji", rekao je Zelenski.