Kos je prošle nedelje izjavila da je Evropska unija pauzirala isplate u okviru Plana rasta, finansijskog mehanizma namenjenog državama kandidatima sa Zapadnog Balkana.

„Za sada smo obustavili sve isplate iz Plana rasta jer je došlo do nazadovanja u pravosuđu“, rekla je ona prošlog četvrtka u Švajcarskoj. „Dok se to ne popravi, neće moći da dobiju evropsku finansijsku podršku“, dodala je na događaju u Friburgu.

Srbija je kandidat za članstvo u EU od 2012. godine, a pregovore je otvorila 2014, ali proces napreduje sporo zbog ograničenog napretka u oblasti vladavine prava, slobode medija i normalizacije odnosa sa Kosovom, kao i zbog delimičnog usklađivanja sa spoljnom politikom EU.

Međutim, u ponedeljak je portparol Evropske komisije Markus Lamert izjavio da „nije doneta nikakva odluka“ o zamrzavanju sredstava, naglasivši da se ispunjenost uslova kontinuirano preispituje.

Upitan o neslaganju sa izjavama Marte Kos, Lamert je rekao da nema „tačne reči“ komesarke pri ruci, ali je ponovio da odluka o obustavi sredstava nije doneta.

Kabinet Marte Kos uputio je dodatna pitanja službi za komunikaciju Evropske komisije, koja je pod nadležnošću predsednice Ursule fon der Lajen. Ona je ranije pozvala Srbiju da ubrza reforme i ojača nezavisnost regulatora medija.

Kos je još ranije nagovestila moguće promene u finansiranju kada se obratila poslanicima u Odboru za spoljne poslove Evropskog parlamenta prošlog meseca.

„Trenutno procenjujemo da li država i dalje ispunjava uslove za isplate u okviru finansijskih instrumenata EU“, rekla je u aprilu, dodajući da će EU nastaviti da podržava evropski put Srbije sve dok se poštuju standardi vladavine prava i slobode medija.