Veliki požar izbio je u Fudžejri, ključnoj naftnoj luci Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon što je područje pogođeno napadom drona iz Irana, saopštili su lokalni zvaničnici.

Fudžejra je najveća luka i centralno skladište nafte u UAE. Čak i pre primirja, bila je meta napada dronova.

U saopštenju objavljenom na društvenim mrežama, Kancelarija za medije vlade Fudžejre navodi da vatrogasne i civilne službe rade na obuzdavanju požara.

Vest o napadu dolazi ubrzo nakon što je Ministarstvo odbrane UAE objavilo da je presrelo tri rakete ispaljene iz Irana.

Iranska vlada se još nije oglasila povodom ovog napada.