Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski uveo je danas sankcije protiv pet osoba za koje se navodi da svojim delovanjem ugrožavaju nacionalne interese, bezbednost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine.

Na listi sankcionisanih nalaze se ukrajinski pravnik Andrij Bohdan, zatim ukrajinski biznismen Bohdan Pukiš, kao i ruski biznismen Alan Kirjuhin, označen kao ključni menadžer platnog sistema A7A5, koji se koristi za zaobilaženje međunarodnih sankcija, javlja Ukrinform.

Sankcije su uvedene i protiv ruskih sportskih funkcionera Stanislava Pozdnjakova i Mihaila Mamišvilija.

Restriktivne mere obuhvataju oduzimanje državnih odlikovanja Ukrajine, zamrzavanje imovine, zabranu trgovinskih operacija, sprečavanje iznošenja kapitala iz zemlje, kao i obustavu licenci i drugih dozvola.

Predviđena je i zabrana učešća u privatizaciji i zakupu državne imovine. Sankcije su uvedene na period od deset godina, osim mere oduzimanja državnih priznanja koja je bez vremenskog ograničenja.

