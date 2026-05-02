To se dogodilo nakon što je Kijev, prema navodima Politika, smanjio očekivanja od direktne uloge Sjedinjenih Američkih Država u procesu rešavanja sukoba.

Kako navodi taj list, ukrajinske vlasti posle dolaska Donalda Trampa na vlast sve manje računaju na Vašington kao ključnog posrednika i sve više pokušavaju da razviju sopstvenu pregovaračku strategiju.

Ankara kao nova diplomatska tačka

Prema informacijama Politika, Kijev sada kao najvažnije mesto za eventualni dijalog sa Moskvom vidi Tursku.

Zelenski, kako se navodi, računa na posredničku ulogu turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana, koji je i ranije pokušavao da održi otvorene kanale komunikacije između Moskve i Kijeva.

Turska se u ukrajinskoj računici pojavljuje kao alternativa američkom uticaju, posebno u trenutku kada se u Kijevu procenjuje da Vašington više neće imati istu ulogu u konfliktu kao ranije.

Kijev smanjuje oslanjanje na SAD

Politiko piše da ukrajinsko rukovodstvo praktično prestaje da ulaže napore u to da SAD ostanu centralni akter u pregovorima sa Rusijom. Umesto toga, Kijev pokušava da pronađe novu diplomatsku formulu u kojoj bi američka uloga bila svedena na minimum.

Takav zaokret pokazuje da ukrajinske vlasti pokušavaju da se prilagode promenjenim političkim okolnostima u Vašingtonu i da obezbede prostor za pregovore preko država koje i dalje održavaju kontakte i sa Moskvom i sa Kijevom.

Turska u tom smislu ima posebnu težinu, jer je tokom sukoba više puta pokušavala da posreduje između dve strane, a Ankara je već bila domaćin ranijih rundi kontakata i pregovora.

Ukoliko se ova strategija potvrdi, to bi značilo da Kijev sve otvorenije traži diplomatski kanal izvan dosadašnjeg zapadnog okvira, uz pokušaj da se preko Erdogana obnovi mogućnost direktnijeg razgovora sa Moskvom.