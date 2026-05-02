Bivši specijalni izaslanik SAD za Ukrajinu Kurt Volker ocenio je da Rusija nije u stanju da ostvari strateški preokret na ratištu u Ukrajini, uprkos nastavku ofanzivnih operacija.

Govoreći na bezbednosnom forumu u Poljskoj uoči Međunarodne konferencije o oporavku Ukrajine 2026, Volker je rekao da ruske snage trpe velike gubitke i ne ostvaruju značajniji teritorijalni napredak.

"Rusija je navodno usred prolećno-letnje ofanzive, ali vidimo da nije u stanju da napreduje na bojnom polju. Štaviše, gubi teritoriju gotovo koliko i dobija. Dakle, ova ofanziva ne funkcioniše. Rusija je sposobna da izvodi masovne noćne vazdušne napade - kombinaciju stotina dronova i raketa. Oni mogu lako da pogode ukrajinsku civilnu infrastrukturu i, nažalost, ubiju civile. Ali čak ni to ne proizvodi strateški rezultat", rekao je on u intervjuu za Ukrinform.

Volker je ocenio da mirovni pregovori zasad nemaju realne izglede za uspeh, navodeći da Rusija koristi dijalog kako bi kupila vreme, dok istovremeno nastavlja ratna dejstva protiv Ukrajine.

"Dosadašnji mirovni pregovori su zapravo bili više lažna priča. Rusija nije bila ozbiljna u nameri da okonča rat. Jednostavno je koristila pregovore kao odvlačenje pažnje, nudeći Trampovoj administraciji ideje za poslovne dogovore, dok je nastavljala rat. Dakle, ovo je predstava sa ruske strane", istakao je on, napominjući da ukrajinska strana sve ovo "dobro shvata, ali ne može sebi da priušti da se pojavi kao strana koja ne teži miru".

Stoga, kako je naveo, Ukrajinci učestvuju u procesu, prihvataju čak i neprofitabilne predloge, pojavljuju se na svakom sastanku i uvek demonstriraju spremnost za pregovore kako Ukrajina ne bi bila okrivljena za neuspeh pregovora.

"Ali ne vidim nikakve izglede da će pregovori zaista doneti rezultate. Mislim da će se promene desiti tek kada Putin oseti da su mu finansije i vojni kapaciteti toliko iscrpljeni da ne može da nastavi rat. Tada bi nešto moglo da se promeni. Ali to definitivno neće biti rezultat ovih pregovora", naglasio je Volker.

On je dodao da verovatno neće biti nikakvog potpunog mirovnog sporazuma, već, kako je naveo, de fakto prekida vatre ili postepenog smanjenja neprijateljstava.

"I to će se uglavnom desiti direktno između Rusa i Ukrajinaca, čak i bez spoljnog posredovanja", istakao je .

Volker je kritikovao odluku administracije predsednika SAD Donalda Trampa o ublažavanju pojedinih sankcija na rusku naftu, ocenivši da takav potez kratkoročno može pomoći Moskvi da finansira rat.

"To je greška jer će imati mali ili nikakav uticaj na svetske cene nafte. Umesto toga, daće (ruskom predsedniku Vladimiru) Putinu više resursa i time ga podstaći da produži svoj rat protiv Ukrajine", ocenio je američki zvaničnik.

Volker smatra da će, dugoročno gledano, cene nafte ponovo pasti, "a to će imati mnogo veći uticaj na Putina".

"Po mom mišljenju, ukrajinski napadi na izvozne terminale duboko unutar ruske teritorije , usmereni na uništavanje ruskih izvoznih kapaciteta nafte, zajedno sa nižim cenama nafte i manjim isporukama nafte, efikasno ublažavaju posledice odluke koju su donele SAD", dodao je.

Govoreći o vojnoj pomoći, Volker je istakao da Ukrajina sve više zadovoljava sopstvene odbrambene potrebe, ali da su joj i dalje neophodne rakete za sistem "patriot", posebno za odbranu od balističkih projektila.

"Približno 60-70 odsto odbrambenih potreba Ukrajine zadovoljava se sopstvenom proizvodnjom, a Evropa nadoknađuje većinu onoga što su Sjedinjene Države ranije isporučivale. Što se tiče raketa 'patriot', upravo je to oblast koja je zaista problematična za Ukrajinu, jer za njih ne postoji potpuna zamena", istakao je.

Prema njegovim rečima, Sjedinjene Američke Države trenutno daju prioritet sopstvenim snagama na Bliskom istoku, kao i zaštiti saveznika u regionu, što utiče na isporuke Kijevu.

Volker je naglasio i značaj ukrajinskog iskustva u razvoju jeftinih i efikasnih dronova i sistema za borbu protiv bespilotnih letelica, ocenjujući da takve tehnologije menjaju način vođenja savremenih sukoba.

Kada je reč o unutrašnjim prilikama u Rusiji, Volker smatra da eventualne promene mogu doći samo iz vrha sistema, ali da za sada ne vidi jasne znake takvog razvoja.