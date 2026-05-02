Najvažnije:

Ruski napadi na Krivi Rog, Mikolaev i na luku u Izmailu

Ukrajinske snage su napale rusku naftnu infrastrukturu u Krasnodarskom i Permskom kraju i Orenburškoj oblasti između 29. aprila i 1. maja, uključujući napad na rafineriju nafte Tuapse po četvrti put od 1. aprila.

Ukrajinski dronovi pogodili ruske Su-57 i Su-34 - čekaju se procene štete.

Ukrajinski Generalštab je potvrdio da su ukrajinske snage nedavno napale nekoliko ruskih aviona do 1.676 kilometara od međunarodne granice.

Ukrajinski napadi na rusku naftnu infrastrukturu smanjili su prosečnu proizvodnju ruskih rafinerija nafte na najniži nivo od decembra 2009. godine.

Ni ruske ni ukrajinske snage nisu potvrdile napredak na frontu.

Ruske snage su tokom noći lansirale 409 dronova prema Ukrajini.

UŽIVO

Rusi napali Harkov, pogođene stambene zgrade i benzinske pumpe

Ruska vojska napada dronovima benzinske pumpe u raznim delovima Harkova, objavio je na Telegramu gradonačelnik tog grada Igor Terehov.

"Udarni dron je pogodio benzinsku pumpu u Holodnogirskom okrugu, na mestu događaja je izbio požar, ima žrtava", napisao je Terehov.

Takođe je izvestio da je bilo obaranja benzinskih pumpi u Osnovjanskom, Novobavarskom i Kijevskom okrugu.

Pored toga, snimljen je udar bespilotne letelice u stambenu zgradu u Ševčenkivskom okrugu.

Ruske snage u aprilu uništile više od 120 ukrajinskih stanica Starlinka

Pripadnici ruskog Odeljenja za planiranje i suzbijanje bespilotnih letelica 11. armijskog korpusa "Sever" uništili su u aprilu više od 120 stanica "Starlinka" ukrajinskih oružanih snaga u Harkovskoj oblasti, izjavio je šef jedinice za planiranje i protivmere tog korpusa.

Šef jedinice je za RIA Novosti rekao da je to poremetilo komunikaciju između ukrajinskih vojnih jedinica i da ih je ostavilo bez komunikacije sa komandom u određenim oblastima.

"Neprijatelj je koristio satelitski sistem da bi jedinicama obezbedio internet konekciju i komunikaciju sa komandnim mestima", rekao je on.

Šef ruske jedinice za borbu protiv dronova je kazao da su antene za Starlink detektovane i duž linije fronta u Ukrajini i u pozadini, kao i da su njihove koordinate poslate posadama dronova za napad.

Dodao je da su ruski dronovi zatim napali lokacije na kojima su primećene antene "Starlinka".

Ruski dron ušao u rumunski vazdušni prostor tokom napada na Ukrajinu

Rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je ruski dron rano jutros nakratko ušao u vazdušni prostor Rumunije. Do upada je došlo nakon što su ruske snage pokrenule koordinisani napad na civilne i infrastrukturne ciljeve u Ukrajini, posebno se fokusirajući na Izmailski okrug blizu granice sa Dunavom, prenosi portal Digi24.

Rumunski radarski sistemi su otkrili grupu od 20 dronova koja se kretala ka području Izmaila.

Kao odgovor, dva borbena aviona F-16 su podignuta iz 86. vazduhoplovne baze u Feteštiju oko 2 sata jutros radi praćenja situacije. Nacionalne vlasti su upozorile su stanovnike severnog okruga Tulča na opasnost od padajućih predmeta.

Prema Ministarstvu odbrane, dron je prešao na rumunsku teritoriju u oblasti Kilije pre nego što je nastavio nazad ka Izmailu. Brojne eksplozije su prijavljene na ukrajinskoj strani Dunava pre nego što je ukinuto upozorenje na vazdušni napad u 2.50 sati.

Rumunski zvaničnici su potvrdili da su u stalnom kontaktu sa strukturama NATO-a kako bi pružili ažuriranja u realnom vremenu o graničnim incidentima.

Eksplozije odjeknule u Sumiju

Nove eksplozije odjeknule su u gradu Sumiju.

Prema podacima onlajn karte ukrajinskog Ministarstva za digitalne transformacije, vazdušna uzbuna proglašena je u delovima Černigovske, Sumske i Dnjepropetrovske oblasti

Ugašen požar na naftnom terminalu u Tuapse

Otvoreni plamen na morskom naftnom terminalu u gradu Tuapse na jugu Rusije je ugašen nakon požara koji je izbio usled napada bespilotne letelice tokom noći, saopštile su lokalne vlasti Krasnodarskog kraja.

Prema navodima operativnog štaba, vatrogasne ekipe su lokalizovale požar u jutarnjim satima, nakon čega je otvoreni plamen u potpunosti eliminisan, prenosi agencija Interfaks.

Na terenu je angažovano 143 ljudi i 25 jedinica opreme, uključujući ekipe ruskog Ministarstva za vanredne situacije.

U ruskom granatiranju Hersona poginule dve osobe, više njih povređeno



Najmanje dve osobe su poginule, a sedam je povređeno u napadu ruskog drona na minibus u gradu Herson, saopštile su lokalne vlasti.

Kako je saopštio načelnik regionalne administracije Oleksandr Prokudin, napad se dogodio u Dnjeprovskom okrugu, a među poginulima su žena i radnik komunalne službe, čiji identitet još nije zvanično potvrđen.

"Još sedam osoba je povređeno - šest muškaraca i jedna žena, među kojima su i radnici komunalnih službi. Svi su hospitalizovani", naveo je Prokudin, prenosi Unian.

"Na aerodromu u Rusiji oštećena 4 aviona"

Komandant Snaga bespilotnih sistema Oružanih snaga Ukrajine Robert "Mađar" Brovdi izneo je danas tvrdnju da su na aerodromu "Šagol" u Čeljabinskoj oblasti u Rusiji 25. aprila oštećena najmanje četiri ruska vojna aviona, uključujući i lovce Su-57 i Su-34.

Prema njegovim tvrdnjama, koje je objavio na Fejsbuku, satelitska izviđanja ukrajinskog Generalštaba potvrdila su pogotke na najmanje tri mete, pri čemu su oštećeni dva lovca Su-57, jedan lovac-bombarder Su-34, kao i još jedna letelica nepoznate modifikacije, prenosi Ukrinform.

Brovdi je naveo da je Su-34 glavna ruska jurišna platforma sposobna da nosi širok spektar vođenih bombi i raketa, dok Su-57 predstavlja najmoderniji ruski borbeni avion pete generacije sa tehnologijom smanjene uočljivosti.

Ruski napadi na Krivi Rog, Mikolaev i na luku u Izmailu

Ruska vojska gađala je tokom protekle noći infrastrukturni objekat u Krivom Rogu, energetsku infrastrukturu u Mikolaevu, kao i luku u gradu Izmailu, u Odeskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

"Krivi Rog. Eksplozije. Neprijatelj napada infrastrukturni objekat 'šahidima'", izjavio je u objavi na Telegramu šef saveta odbrane Krivog Roga Oleksandar Vilkul, prenosi Ukrinform. Izmailski regionalni administrativni okrug je saopštio da su ruske trupe napale lučku infrastrukturu u tom gradu.

"Neprijatelj je ponovo napao lučku infrastrukturu grada Izmaila. Snage protivvazdušne odbrane su delovale veoma efikasno, većina neprijateljskih bespilotnih letelica je oborena. Praktično nije bilo razaranja", navodi se u saopštenju.

Ruska vojska napala je tokom protekle noći dronovima i energetsku infrastrukturu Mikolaeva, izjavio je šef mikolajevske Okružne vojne uprave Vitalij Kim u objavi na Telegramu. "Mikolaev. Energetska infrastruktura je ponovo pod napadom 'šahida'. Za sada nema žrtava", rekao je on.

Očajnički potezi komande VSU: Na prvu liniju fronta šalju instruktore PVO

Ukrajinski instruktori PVO raspoređeni su na frontu kod Volčanska i oni u proseku tamo opstanu 10 dana da bi potom izgubili život, rečeno je za Sputnjik u ruskim bezbednosnim strukturama.

"Usled katastrofalnih gubitaka u oko Volčanska u Harkovskoj oblasti, komanda ukrajinske vojske prinuđena je da popuni jedinice instruktorima Centra za obuku jedinica PVO kopnenih snaga", rekao je sagovornik Sputnjika.

Odbrambene snage ponovo su pogodile rafinerije nafte Tuapse i Perm u Rusiji i sistem protivvazdušne odbrane "Buk-M3" u Donjeckoj oblasti.

Bespilotne snage Ukrajine protekle nedelje pogodile su četiri ruska aviona, uključujući "Su-57" i "Su-34", na aerodromu Šagol u Čeljabinskoj oblasti Rusije, potvrdio je komandant snaga za bespilotne sisteme Robert "Mađar" Brovdi i objavio snimak na Fejsbuku.

Rusija je i prethodne noći napala Odesu, a u masovnom udaru na Termopolj ranjeno je 12 ljudi. Na Ukrajinu je lansirala 404 drona, od kojih je protivvazdušna odbrana oborila 388.

Predsednik Volodimir Zelenski najavio je povećanje plata u ukrajinskoj vojsci, koje će biti realizovano u okviru reforme vojnog sektora. Obećava da će plata na borbenim položajima biti znatno viša.

Ruski specijalisti iz Istraživačkog instituta za primenjenu hemiju patentirali su sačmaricu za obaranje dronova, sa smrtonosnim dometom do 100 metara.

Moskva je potvrdila da je obustavila tranzit kazahstanske nafte naftovodom "Družba" za Nemačku i da te količine preusmerava na druge rute zbog tehničkih ograničenja.

