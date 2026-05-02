Takođe je izvestio da je bilo obaranja benzinskih pumpi u Osnovjanskom, Novobavarskom i Kijevskom okrugu, prenosi Ukrinform.
Pored toga, snimljen je udar bespilotne letelice u stambenu zgradu u Ševčenkivskom okrugu.
U istom području, tokom inspekcije nakon noćnog granatiranja, u poslovnoj zgradi je otkriven još jedan neeksplodirani „šahed“.
Nadležne službe rade na licu mesta, napomenuo je Terehov.
Kako je objavio Ukrinform, ruske trupe su napale Harkov dronovima, a tri osobe su povređene.
Komentari (0)