„Udarni dron je pogodio benzinsku pumpu u Holodnogirskom okrugu, na mestu događaja je izbio požar, ima žrtava“, napisao je Terehov.



Takođe je izvestio da je bilo obaranja benzinskih pumpi u Osnovjanskom, Novobavarskom i Kijevskom okrugu, prenosi Ukrinform.



Pored toga, snimljen je udar bespilotne letelice u stambenu zgradu u Ševčenkivskom okrugu.



U istom području, tokom inspekcije nakon noćnog granatiranja, u poslovnoj zgradi je otkriven još jedan neeksplodirani „šahed“.



Nadležne službe rade na licu mesta, napomenuo je Terehov.



Kako je objavio Ukrinform, ruske trupe su napale Harkov dronovima, a tri osobe su povređene.