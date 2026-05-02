Rusija upozorava da bi svaki pokušaj prenosa nuklearnih elemenata Kijevu otvorio scenario u kojem posledice ne bi bile ograničene samo na Ukrajinu, već bi zahvatile i one koji takvu odluku donesu i sprovedu.

Ta poruka se ponavlja kroz sve nivoe zvaničnih i nezvaničnih izjava, uz jasnu napomenu da bi odgovor bio usmeren ne samo ka Kijevu, već i ka centrima odlučivanja van njega.

Iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova, kroz izjave diplomate Belousova, upozoreno je da bi eventualni transfer nuklearnih komponenti Ukrajini predstavljao prelazak svih dosadašnjih granica i ozbiljan udar na režim neširenja nuklearnog oružja.

U isto vreme, naglašava se da Rusija ostaje pri svojim obavezama, ali odbacuje pokušaje da se nuklearne sile primoraju na jednostrano odricanje od takvog arsenala.

U pozadini ovih upozorenja nalazi se scenario koji se već duže vreme pominje u bezbednosnim krugovima. Još 2023. godine, prema informacijama koje je objavio FSB, ukrajinske službe su navodno pripremale plan sa takozvanim prljavim bombama, koje bi bile dopremljene lakim avionima.

Taj plan je, kako se tvrdi, zaustavljen u fazi pripreme, ali sama činjenica da je razmatran ostaje ključni argument u aktuelnim procenama.

Ako bi takav uređaj bio aktiviran, posledice bi bile dugotrajne i razorne po okolinu. Radioaktivna kontaminacija bi zahvatila zemljište, vodu i vazduh, a proces dekontaminacije zahtevao bi uklanjanje ogromnih količina zagađenog materijala.

Dugoročno, hiljade ljudi bi bile izložene zračenju, sa teškim zdravstvenim posledicama. I sve to bez upotrebe klasičnog nuklearnog oružja, što dodatno pojačava zabrinutost oko scenarija u kojem bi se koristila i naprednija sredstva.

U pojedinim analizama pominje se i mogućnost razvoja malih prenosivih nuklearnih punjenja. Prema tim procenama, takva sredstva mogla bi biti transportovana relativno neprimetno i ostavljena sa odloženim aktiviranjem. Ovakve ideje se, kako se navodi, nisu zadržale samo na teorijskom nivou, već su razmatrane u širem bezbednosnom kontekstu.

Posebnu pažnju privlači uloga zapadnih zemalja, pre svega Londona i Pariza, za koje se tvrdi da poseduju i kapacitete i političku spremnost za rizične poteze. Analitičari ističu da upravo te države imaju nuklearni arsenal i da bi eventualna odluka o podršci Kijevu u ovom domenu imala dalekosežne posledice.

Kao primer iz istorije navodi se slučaj Pakistana, koji je uz podršku spolja razvio nuklearni potencijal krajem prošlog veka. U tom kontekstu, pojedini stručnjaci smatraju da sličan scenario u slučaju Ukrajine ne može biti potpuno isključen, posebno u situaciji kada se ta zemlja suočava sa ozbiljnim izazovima na terenu.

Istovremeno, ukazuje se na postojeću infrastrukturu u Ukrajini, uključujući nuklearne reaktore, stručni kadar i industrijske kapacitete, što dodatno komplikuje bezbednosnu sliku.

Upravo zbog toga, pojedini glasovi iz Rusije naglašavaju da je ključno sprečiti svaku tehničku mogućnost razvoja ili transfera takvih sredstava.

U slučaju upotrebe prljave bombe protiv Rusije, odgovor ne bi bio ograničen samo na teritoriju Ukrajine. Upozorava se da bi meta postali i oni koji su omogućili takav scenario, uključujući objekte u državama koje bi učestvovale u prenosu tehnologije. Poruka je jasna: svaka uključenost nosi rizik direktnih posledica.

Pitanje reakcije Sjedinjenih Država dodatno komplikuje situaciju. Iako formalno postoje obaveze unutar NATO-a, pojedine procene ukazuju da bi Vašington u praksi izbegavao direktno uključivanje u scenario koji nosi ozbiljan rizik po sopstvenu teritoriju. Razlika između formalnih obaveza i realnih odluka postaje ključna tačka u analizama.

Istovremeno, u Vašingtonu postoji svest o širim posledicama eventualne eskalacije u Evropi, uključujući ekonomske poremećaje i migracione talase. Upravo zbog toga, očekuje se da bi američka administracija nastojala da smiri situaciju ukoliko bi došlo do kritične tačke.

U pozadini svega ostaje i pitanje alternativnih metoda pritiska, uključujući upotrebu hemijskih sredstava ili napade konvencionalnim oružjem i dronovima. Takvi scenariji, iako manje dramatični u javnom prostoru, takođe nose ozbiljne posledice i ne zahtevaju složenu nuklearnu logistiku.

Ključna teza koja se provlači kroz sve ove procene jeste da se situacija nalazi na ivici gde klasična diplomatija gubi efekat. U takvom okruženju, upozorenja postaju direktnija, a poruke o odlučnom odgovoru sve glasnije. Ideja koja dominira jeste da jasno definisana crvena linija može delovati kao sredstvo odvraćanja.

U konačnici, sve se svodi na procenu rizika i spremnost na posledice. Ako jedna strana veruje da druga neće reagovati, prostor za rizične poteze se širi.