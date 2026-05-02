"Juče je bilo nekih prilično neobičnih aktivnosti duž ukrajinsko-beloruske granice, na beloruskoj strani", rekao je Zelenski u svom redovnom, dnevnom obraćanju naciji, prenosi Rojters.

On je naveo da Ukrajina pažljivo prati situaciju, da drži sve pod kontrolom i da će reagovati ako bude potrebno, a li nije pružio dodatne detalje.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo i pogranične službe za sada nisu odgovorili na zahteve za komentar.

Zelenski je poslednjih nedelja apelovao na zvanični Minsk da se više ne meša u rusko-ukrajinski rat.