Sjedinjene Američke Države uvele su danas sankcije bivšem predsedniku Demokratske Republike Kongo, Džozefu Kabili. Odluka o uvođenju sankcija objavljena je na sajtu američkog Ministarstva finansija, preneo je Rojters.

Aktuelne vlasti u Kinšasi već dugo optužuju bivšeg predsednika da pomaže pobunjenicima M23 koje podržava Ruanda na problematičnom istoku Konga.

Prošle godine, Kabila je osuđen na smrt u odsustvu na vojnom sudu u Kinšasi zbog ratnih zločina, izdaje i zločina protiv čovečnosti zbog njegove navodne uloge u podržavanju pobunjenika.

Kabila je negirao bilo kakva krivična dela i rekao da je pravosuđe politizovano. Džozef Kabila bio je predsednik Demokratske Republike Kongo od januara 2001. do januara 2019. godine.

Preuzeo je vlast nakon ubistva svog oca, Lorana Kabile, a sa funkcije se povukao 2019. nakon dva mandata, kada ga je nasledio Feliks Čisekedi.