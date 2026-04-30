"Ne", odgovorio je Peskov na pitanje novinara, prenose RIA Novosti.

Dan ranije, dvojica lidera su razgovarala telefonom više od sat i po vremena, podseća agencija. Putin je američkog kolegu informisao o spremnosti Rusije da proglasi primirje povodom Dana pobede 9. maja.

Kako je navedeno, saglasili su se i da predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, uz podsticaj evropskih partnera, pokušava da produži sukob.

Peskov je istakao da je Dan pobede 9. maj poseban praznik i da bi objava prekida vatre u tom periodu bila posebno značajna. Na paradi u Moskvi, očekuju se i strani gosti, a među njima i premijer Slovačke Robert Fico, navodi agencija.

Podsetimo, Peskov je danas rekao da će ruski predsednik Vladimir Putin odrediće tačne datume kada će prekid vatre sa Ukrajinom stupiti na snagu do Dana pobede, 9. maja.

On je rekao novinarima da Putin još nije doneo nikakvu odluku u vezi sa tim, preneo je TASS. Peskov je naveo da će Putin odrediti kada će primirje za Dan pobede početi i kada će se završiti.

Putin je predložio u sredu u telefonskom razgovoru sa američkim predsednikom Donaldom Trampom privremeni prekid vatre u Ukrajini do Dana pobede u Drugom svetskom ratu, 9. maja, izjavio je Putinov pomoćnik Jurij Ušakov, navodeći da je Tramp podržao tu inicijativu.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je naložio predstavnicima Ukrajine da stupe u kontakt sa Trampovim timom i razjasne detalje ruskog predloga o kratkoročnom prekidu vatre.

Peskov je takođe izjavio da jedan razgovor ruskog lidera Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa ne može da stabilizuje situaciju u svetu, jer je koncentracija konflikata prevelika.

