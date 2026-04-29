Zelenski je poručio na svom Telegram kanalu da će Ukrajina nastaviti da povećava domet svog raketnog arsenala, prenosi Ukrinform.

"Izveštaj general-majora Jevgenija Hmare o našim sistemima dugog dometa je potvrda nove etape u ograničavanju ratnog potencijala Rusije. Zahvalan sam momcima iz SBU na njihovoj preciznosti. Domet vatrenih dejstava sada je preko 1.500 kilometara. Povećavamo domete našeg raketnog arsenala i to su potpuno opravdani ukrajinski odgovori na ruski teror", navodi se u objavi Zelenskog na Telegramu.

On je poručio da je došlo vreme da se pređe na teren diplomatije i da bi zvanična Moskva trebalo da čuje ovu poruku.

