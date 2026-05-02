Oklevanje dolazi uprkos višemesečnim internim razgovorima o mogućoj poseti, koja bi bila njihova prva Ukrajini, iako su obojica izaslanika već više puta putovali u Moskvu na sastanke sa Vladimirom Putinom.

„Obećavali su (da će doći u Kijev) mnogo puta, ali do sada to nijednom nisu ispunili“, rekao je visoki ukrajinski zvaničnik upoznat sa situacijom, ukazujući na frustraciju u Kijevu zbog neravnoteže u diplomatskom angažmanu.

Ta frustracija se prelila i u javnost. Predsednik Volodimir Zelenski otvoreno je kritikovao pristup izaslanika, ocenjujući da njihove česte posete Rusiji bez odlaska u Ukrajinu predstavljaju znak nepoštovanja.

„Nepristojno je dolaziti u Moskvu, a ne u Kijev, to je jednostavno nepoštovanje“, rekao je on.

Planirana poseta trebalo je da ima širi značaj od simbolike. Prema jednom izvoru upoznatom sa slučajem, cilj je bio da se pokrene obnova trilateralne diplomatije između Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, u trenutku kada su pregovori praktično zamrznuti.

Pregovori su u zastoju više od dva meseca, dok se pažnja Vašingtona preusmerila na rat sa Iranom i povezane diplomatske aktivnosti.

Poslednja runda trilateralnih razgovora održana je 16. februara, a naredni sastanak planiran za kraj tog meseca odložen je neposredno pre američko-izraelskih napada na Iran.

Prema navodima dva izvora, Vitkof i Kušner trebalo je prvo da otputuju u Kijev, sastanu se sa Zelenskim, a zatim produže u Moskvu na razgovore sa Putinom.

Sada se pojavljuje više faktora koji komplikuju posetu.

Na strateškom nivou, oba izaslanika su duboko uključena u pregovore SAD i Irana, koji trenutno dominiraju spoljnopolitičkom agendom Vašingtona.

Kako je naveo jedan zvaničnik, fokus administracije se toliko pomerio da Ukrajina više nije u centru diplomatskih aktivnosti.

Istovremeno, postoje i praktične prepreke. Od početka ruske invazije 2022. godine, Ukrajina je zatvorila svoj vazdušni prostor, pa je železnica jedini realan način dolaska u Kijev.

„Imaju i svoj problem sa putovanjem vozom“, rekao je jedan izvor upoznat sa razgovorima. „To je posebno teško za Vitkofa.“

Ipak, logistika nije jedini razlog odlaganja. Ključni problem je nedostatak napretka u pregovorima i rizik da bi poseta samo razotkrila postojeći zastoj.

U središtu nesuglasica ostaje pitanje teritorije, piše u tekstu Kijev independent.

Rusija i dalje insistira da se ukrajinske snage povuku iz delova Donbasa koje kontrolišu kao preduslov za bilo kakav dogovor. Kijev to odbacuje, smatrajući da je zamrzavanje trenutne linije fronta jedina realna osnova za prekid vatre.

„Rusi insistiraju da žele ceo Donbas; naš stav je da treba pronaći razumno rešenje“, rekao je jedan ukrajinski zvaničnik. „Za sada nije jasno zašto bi (Trampovi izaslanici) dolazili ovamo samo da čuju isto ponovo.“

Čini se da taj stav ima odjeka i u Vašingtonu. Bez novih predloga, poseta bi mogla da ostane simbolična, bez stvarnog efekta.

„Za sada nema suštine“, dodao je isti zvaničnik.

Zvaničnik Bele kuće rekao je za Kyiv Independent da se poseta i dalje razmatra, ali je naglasio da „još nije zakazana“.

Uprkos zastoju na visokom nivou, komunikacija između Kijeva i Vašingtona nije prekinuta. Zvaničnici sa obe strane nastavljaju koordinaciju kroz različite kanale, dok Ukrajina traži načine da oživi saradnju.

Prema rečima jednog ukrajinskog zvaničnika, Kijev sada razmatra „nove formate“ kako bi ponovo pokrenuo saradnju sa Sjedinjenim Državama.

„Trenutno situacija u SAD nije pogodna za njih, upravo zbog rata sa Iranom“, dodao je isti izvor.