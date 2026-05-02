Direktor ruskog fonda za direktne investicije i specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev ocenio je danas da će nove američke carine na evropske automobile i kamione usred energetske krize značajno uticati na industrijski sektor EU.

"Carina od 25 odsto na automobile i kamione iz EU, u kombinaciji sa energetskom krizom, nanosi smrtonosan udarac već urušavajućem industrijskom sektoru EU", napisao je Dmitrijev na platformi Iks.

Američki predsednik Donald Tramp je u petak izjavio da Vašington planira da poveća carine na uvoz automobila i kamiona iz Evropske unije na 25 odsto počev od sledeće nedelje.

Američki lider je optužio EU da nije u potpunosti ispoštovala trgovinske sporazume postignute sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Kako je istakao, nove mere se neće odnositi na vozila proizvedena u fabrikama u SAD.