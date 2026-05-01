Na pragu onoga što bi mogla biti jedna od najvažnijih bitaka rata, u jednom od ključnih sektora fronta na krajnjem istoku Ukrajine, vojnici se pripremaju za do sada najteže borbe.

Dok ruski dronovi prvi put nadleću Slavjansk, ukrajinske brigade na tom području, koje su se zimus bile primorane da se povuku nakon pada Siverska, sada se ukopavaju i spremaju za odbranu, piše The Kyiv Independent.

U rečima Dmitra, zvanog Lifecell, nema ni drame, ni panike, ni podsmeha dok izgovara rečenicu: "Rusi su dobili zadatak da tokom leta započnu okupaciju Slavjanska".

Ipak, dok 44-godišnji načelnik artiljerijskog izviđanja ukrajinske 10. brdsko-jurišne brigade obilazi tek premeštene položaje svoje jedinice u brdima istočno od Slavjanska, ton mu je mračan. Protekle dve noći, velike čelične "zveri", neke stare više od pola veka, premeštane su na nove položaje, ukopavane u crnu zemlju i skrivane pod maskirnim mrežama i granjem.





U podrumima i zemunicama, vojnici se odmaraju nakon neprospavanih noći provedenih u premeštanju pod neprijateljskom vatrom.

"Ovde stalno osećaš da bi nešto moglo da se desi. Kad smo tek stigli, još je bilo podnošljivo. Ali tamo odakle smo se noćas izvukli, bilo je strašno. Nisi mogao ni na toalet da odeš na sat vremena, jer je dron neprestano visio iznad nas", kaže topnik Semen Sega.

Otkako je pre više od tri godine završena krvava bitka za Bahmut, 10. brigada drži ovu liniju, čuvajući prilaz Slavjansku, najsjevernijem gradu u ukrajinskom odbrambenom pojasu utvrđenja.

"Cilj koji Rusi ovde imaju sličan je onome kada su mislili da zauzmu Kijev za tri dana. Oni sebi postavljaju takve ciljeve, a naš je posao da ih u tome sprečimo. I mi taj posao obavljamo", kaže Dmitro.

Promena ruske taktike





U više od tri godine brutalnog rata iscrpljivanja, 10. brigada, poznata kao Edelvajs, jedna je od retkih koja je sve vreme ostala na istom području. Njeni vojnici, većinom iz Karpata, ovaj brdoviti teren između Slavjanska i okupiranog Bahmuta poznaju bolje od sopstvenog doma.



Dmitru je dug boravak na istom ratištu omogućio jasan uvid u promenu ruske taktike od vremena nemilosrdnih napada ozloglašene plaćeničke grupe Vagner. Međutim, Dmitro kaže da je sve veća prisutnost ukrajinskih dronova primorala Ruse da postepeno smanjuju veličinu svojih jurišnih timova.

"Ruski vojnici sada napreduju jedan po jedan ili u paru. Nema više one masovnosti kao kod Bahmuta, kada se činilo da će ih hiljadu krenuti odjednom. Sada u napad ide desetak ljudi dnevno", objašnjava on i dodaje da je "ruski fokus sada na infiltraciji".