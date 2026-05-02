U sredu uveče, oko 20 časova, policija je dobila dojavu da se u vodi nalazi drveni kovčeg, što je u prvi mah delovalo kao loša šala. Međutim, nakon što se javio još jedan svedok, postalo je jasno da situacija zahteva ozbiljnu reakciju.

Na obali između Hanau-Štanhejma i Milhejma, u blizini mosta Štainhejmer Brike, policija i vatrogasci zatekli su nesvakidašnji prizor – svetlosmeđi mrtvački sanduk plutao je tik uz obalu. Na poklopcu su bili urezani krst, datum 29. april 2026. godine, kao i ime koje zbog zaštite podataka nije javno objavljeno. Ovakav prizor izazvao je zabrinutost među prolaznicima i otvorio brojna pitanja – šta se nalazi unutra i kako je kovčeg završio u reci Majni?

Uz pomoć vatrogasaca, policija je izvukla kovčeg na obalu. Bio je čvrsto zatvoren, pa je njegovo otvaranje zahtevalo dodatni napor. Kada su ga konačno otvorili, usledio je potpuni obrt – kovčeg je bio prazan. Unutrašnjost je bila uredno obložena belom, svilenkastom tkaninom, što je dodatno pojačalo misteriju.

Nakon ovog otkrića, policija je apelovala na građane da se jave ukoliko imaju bilo kakve informacije koje bi mogle pomoći u razjašnjavanju slučaja. Ubrzo je stiglo objašnjenje koje je razrešilo celu situaciju.

Kako su nadležni saopštili, reč je o simboličnoj ceremoniji koju je organizovala porodica preminule osobe. Kovčeg je dopremljen do obale reke, gde su najbliži održali oproštaj od voljene osobe koja je preminula u inostranstvu. Nakon ceremonije, kovčeg je ostao na obali, ali je kasnije, pod još uvek nepoznatim okolnostima, završio u vodi i počeo da pluta rekom.

Ovaj neobičan događaj u Hanau brzo je privukao pažnju javnosti i pokazao kako jedan nesporazum može izazvati veliku uzbunu. Iako je priča na kraju dobila logično objašnjenje, prizor kovčega koji pluta rekom Majnom ostao je mnogima urezan u sećanje.