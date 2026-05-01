Najvažnije:

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da Ukrajina trenutno čeka nastavak mirovnih pregovora sa Rusijom, ali da je ceo proces dodatno usporen zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku.

Oružane snage Ukrajine dobiće 8.000 presretačkih dronova "Octopus-100", saopštio je ministar odbrane Mihailo Fedorov.

Istražni komitet Rusije saopštio je danas da su u naseljima koje su pod kontrolom ruskih snaga u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR) pronađeni ostaci 74 civila.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Rusija želi primirje 9. maja kako bi nesmetano održala vojnu paradu, a potom nastavila napade.

Kaja Kalas, visoka predstavnica Evropske unije za spoljne poslove i bezbednosnu politiku, smatra da evropske zemlje treba da nateraju Rusiju na pravi dijalog o miru, umesto da je mole za pregovore, piše "Ukrainska pravda".

Raste broj ranjenih u Ternopilju

U masovnom ruskom napadu dronova na Ternopilj ranjeno je 12 ljudi, najnoviji su podaci, saopštio je načelnik policije Sergej Zjubanenko.

Tehničari za deaktiviranje bombi, istražni timovi, patrolni policajci, spasioci, lekari i druge specijalizovane službe rade na mestu eksplozija.

Kijev objavio snimak uništenja ruskih aviona u Čeljabinskoj oblasti

Bespilotne snage Oružanih snaga Ukrajine pogodile su četiri ruska aviona, uključujući "Su-57" i "Su-34", na aerodromu Šagol u Čeljabinsku u Ruskoj Federaciji, potvrdio je komandant snaga za bespilotne sisteme Robert "Mađar" Brovdi i objavio snimak na Fejsbuku.

"Su-57, kao najmoderniji ruski lovac sa tehnologijama smanjene uočljivosti, predstavlja posebnu pretnju avijaciji i sistemima protivvazdušne odbrane", naveo je Brovdi.

Procenjena cena jednog "Su-34" je 35–50 miliona dolara. Cena "Su-57" je 100–120 miliona dolara po jedinici.

Sto dronova oboreno iznad Rusije za devet sati

Sistemi protivvazdušne odbrane uništili su 100 bespilotnih letelica ukrajinskih oružanih snaga iznad ruske teritorije za devet sati, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Dronovi su identifikovani i uništeni iznad Belgorodske, Brjanske, Kaluške, Kurske, Orlovske i Smolenske oblasti. Takođe su uništeni na nebu iznad Tulske i Moskovske oblasti, Krasnodarske Pokrajine, Krima i iznad Azovskog mora.

Nekoliko lovaca "Su-57" i lovac-bombarder "Su-34" oboreni na ruskom Uralu

Ukrajinske bespilotne letelice pogodile su nekoliko lovaca "Su-57" i lovac-bombarder "Su-34" na aerodromu "Šagol" u Čeljabinskoj oblasti Rusije, saopštio je Generalštab Ukrajine.

Prema podacima Generalštaba, ciljevi su se nalazili na udaljenosti od oko 1.700 kilometara od Ukrajine.

Masovni udar dronova na Ternopolj, ima ranjenih

Ruske snage napale su s više od 50 "šaheda" Ternopilj, izvestio je gradonačelnik Sergej Nadalj.

Prema njegovim rečima, ranjeno je najmanje jedanaest ljudi, pogođeni su industrijski i infrastrukturni objekti, a deo grada je bez struje.

Ruska grupacija „Sever“ napreduje u Sumskoj i Harkovskoj oblasti

Ruska grupacija „Sever“ nastavlja formiranje bezbednosnog pojasa u Sumskoj i Harkovskoj oblasti, saopšteno je iz ruskih izvora.

Prema tim navodima, ruske snage napreduju i potiskuju ukrajinske snage dalje od državne granice.

Rusi napali Nikolajev

Ruske snage su 30. aprila napale energetske i kritične infrastrukturne objekte u gradu Nikolajevu dronovima tipa Šahed i FPV.

Tri osobe su povređene, dok su stambene zgrade i automobili oštećeni kao rezultat napada i pada krhotina sa oborenih letelica, saopštio je Vitalij Kim, načelnik vojne uprave Nikolajevske oblasti.

Grupacija „Sever“ uništila ukrajinsku grupu na sumskom pravcu

Ruske snage grupacije „Sever“ likvidirale su ukrajinsku grupu koja je pokušala da se probije kroz rusku odbranu na sumskom pravcu.

Prema navodima, grupa je otkrivena i pogođena FPV dronovima i artiljerijom.

25 ranjenih u noćnom napadu na Odesu

Odesa i okolni region napadnuti su iz vazduha tokom noći. Dvadeset pet žrtava, uključujući dvoje dece, zahtevalo je psihološku pomoć, prema podacima Državne službe za vanredne situacije. U napadu su oštećeni stambeni prostori i gradska luka.

Stan u šesnaestospratnici je uništen, a krov se zapalio. Vatra je zahvatila 12. sprat druge solitera. Dve osobe su povređene.

Oštećeni su objekti lučke infrastrukture u regionu.

Dve osobe poginule u napadu ukrajinskog drona u Belgorodskoj oblasti

Dva civila, od kojih je jedan maloletan, poginula su danas u napadu ukrajinskog drona u ruskoj Belgorodskoj oblasti, saopštio je regionalni guverner Vjačeslav Gladkov.

„U selu Vovčja Aleksandrovka, dron ukrajinskih oružanih snaga namerno je napao motocikl na kojem su se nalazila dva mladića, starosti 18 i 15 godina", napisao je on na društvenoj mreži Maks, prenosi Interfaks.

Ruski guverner je dodao da su "muškarci odmah preminuli od zadobijenih rana“, navodi agencija.

Prethodna dešavanja

U Ukrajini su produženi ratno stanje i opšta mobilizacija do početka avgusta.

Odbrambene snage su nastavile napade na rusku naftnu infrastrukturu. Dronovi su pogodili rafineriju nafte "Lukoil-Permnaftoorgsintez" više od 1.500 kilometara od ukrajinske granice. Eksplozije su prijavljene i u Nižnje-novgorodskoj oblasti.

Rusija je nastavila napade na Odesu, Dnjepropetrovsku i Nikolajevsku oblast, u kojima je bilo poginulih i ranjenih.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorava da bi Rusija mogla da pristane na dugoročni prekid vatre u zamenu za ublažavanje ili ukidanje sankcija, zbog čega poziva SAD i Evropu da ne podlegnu pokušajima Moskve da ih ublaži.

Naglašava da Kijev ne želi da prekid vatre koji je Rusija predložila zbog parade 9. maja postane taktička obmana Moskve.

Kremlj odgovara da Rusiji nije potrebna reakcija kijevskog režima da bi se proglasio prekid vatre na Dan pobede. Poručuje da će Vladimir Putin odrediti tačan datum kada će prekid vatre s Ukrajinom stupiti na snagu.

Budući premijer Peter Mađar želi da mađarska manjina u Ukrajini dobije više prava pre nego što odobri zvanični početak pregovora o pristupanju Ukrajine EU. Blumberg piše da je pokrenuto na satanku Mađara s predsednikom Evropskog saveta Antonija Koste u Briselu.

Mađar je izneo uslove koji uglavnom ponavljaju listu od 11 zahteva koje je Viktor Orban predstavio Kijevu 2024. godine.

Američki predsednik Donald Tramp je kritikovao nemačkog kancelara Fridriha Merca zbog njegovih izjava o Iranu, da njegovo rukovodstvo ponižava ceo američki narod, a da Tramp nema strategiju u ratu.

Savetuje Mercu da više pažnje obrati na rat u Ukrajini i situaciju u sopstvenoj zemlji, umesto da se meša u poslove onih koji se bore protiv nuklearne pretnje Irana, da bi svet, uključujući i Nemačku, učinili bezbednijim mestom.

