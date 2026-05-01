Ruske snage pokrenule su 1. maja veliki talas napada dronovima i artiljerijom na više regiona Ukrajine, gađajući civilnu infrastrukturu, stambena područja i komercijalne objekte.

Prema rečima gradonačelnika Ternopolja Serhija Nadala, više od 50 jurišnih dronova tipa "šahed" napalo je grad, pri čemu je došlo do više od 20 eksplozija.

Nadal je saopštio da su pogođeni industrijski i infrastrukturni objekti, zbog čega je više naselja ostalo bez struje, dok ekipe rade na obnovi elektro-mreže.

Nadal je potvrdio da je u napadu povređeno 10 ljudi i izdao je upozorenje zbog neeksplodiranih ubojnih sredstava.

U centralnoj Ukrajini, šefica regionalne državne administracije Vinice Natalija Zabolotna izvestila je da je jedna stambena kuća uništena nakon pada bespilotne letelice.

Radi odbrane od ovakvih napada dronovima, ukrajinske odbrambene snage će u skorije vreme dobiti 8.000 presretačkih dronova "Octopus-100", koji su posebno dizajnirani za neutralisanje lutajuće municije.