Napad su izvele Ukrajinske snage bespilotnih sistema 25. aprila, navodi se u saopštenju. Šagol se nalazi na oko 1.700 kilometara od ukrajinske granice. „Obim oštećenja na avionima se još procenjuje“, dodao je Generalštab.





Robert Brovdi, komandant Ukrajinskih snaga bespilotnih sistema, kasnije je izjavio da su dronovi pogodili dva aviona Su-57, jedan Su-34 i još jedan avion Su čija varijanta nije identifikovana.

Ukrajinski Telegram kanal za praćenje Exilenova+ objavio je satelitske snimke aerodroma nastale 17. i 26. aprila, navodeći da pružaju vizuelnu potvrdu da su ruski avioni oštećeni.

Rusija nije komentarisala ove navode. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je 25. aprila da su ukrajinski dronovi napali Čeljabinsku oblast. Regionalni guverner Aleksej Teksler izjavio je tog dana da su dronovi pokušali da pogode „jedan od infrastrukturnih objekata“, uz tvrdnju da nije bilo žrtava niti materijalne štete.