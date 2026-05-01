U video obraćanju objavljenom na Telegram kanalu, Zelenski je naveo da su tokom aprila održane brojne pripremne sednice, uključujući sastanke Vrhovne komande i radne grupe koje su činili vojni vrh, Generalštab, Ministarstvo odbrane i Kancelarija predsednika, prenosi Ukrinform.

-Danas smo odobrili format koji će biti sproveden. Najvažnije je da naša vojska bude bolje prilagođena izazovima. Pet godina sveobuhvatnog rata postavlja posebne zadatke, rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, u maju treba da budu finalizovani svi elementi reforme, uključujući dokumente, regulative i finansijski okvir.

Ministar odbrane i vojno rukovodstvo dobili su zadatak da detalje usaglase sa komandantima jedinica na terenu, navodi agencija.

Zelenski je istakao da su već sprovedene mere koje poboljšavaju podršku brigadama, uključujući direktno finansiranje jedinica i sistem garantovanog mesečnog popunjavanja ljudstva.

Najavio je i dalje pojednostavljenje procedura premeštaja vojnika, kao i nastavak razvoja novog modela upravljanja u vojsci.

Predsednik Ukrajine je, takođe, rekao da je cilj reforme povećanje plata vojnicima, uključujući minimalnu zaradu od 30.000 grivni (700 evra) za pozadinske pozicije, kao i znatno veća primanja za komandni kadar.

-Država mora više da poštuje iskusni komandni kadar u vojsci. Ukrajina mora da obezbedi realne podsticaje kako bi ljudi sa iskustvom u vođenju borbenih jedinica ostali u vojsci i znali da se njihov rad ceni, poručio je Zelenski.