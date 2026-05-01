Kako je rekao, dronovi ubijaju najveći broj neprijatelja u istoriji ratovanja.

"U ovoj prostoriji se dešava najmasovnije ubijanje neprijatelja u istoriji čovečanstva. Baš u ovoj prostoriji gde se vi nalazite. Za 10 meseci od njenog formiranja, prešli smo brojku od 85.000 potvrđeno eliminisanih neprijateljskih vojnika. To čak nije ni mali grad, to je ogroman broj neprijatelja eliminisanih iz ove prostorije. Potvrđeno je da ukrajinska vojska ubija više ruskih vojnika dronovima nego što ih mobiliše", rekao je Brovdi.



"Ovo je prelomni trenutak, četiri meseca zaredom smo uspevali da održimo ovu ravnotežu u minusu. Zamena komada metala i plastike, koji košta od 300 do 500 dolara, za mrtva tela neprijateljskih vojnika, to je najbolji kurs na svetu", rekao je Robert Brovdi.