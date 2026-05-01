Bespilotne snage Oružanih snaga Ukrajine pogodile su četiri ruska aviona, uključujući "Su-57" i "Su-34", na aerodromu Šagol u Čeljabinsku u Ruskoj Federaciji, potvrdio je komandant snaga za bespilotne sisteme Robert "Mađar" Brovdi i objavio snimak na Fejsbuku.

"Su-57, kao najmoderniji ruski lovac sa tehnologijama smanjene uočljivosti, predstavlja posebnu pretnju avijaciji i sistemima protivvazdušne odbrane", naveo je Brovdi.

Procenjena cena jednog "Su-34" je 35–50 miliona dolara. Cena "Su-57" je 100–120 miliona dolara po jedinici.