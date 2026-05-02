Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz su nedavno obnovili svoju ljubav i nakon reči da nikada neće doći do pomirenja.

Ipak, iako je ova vest obradovala njihove pratioce, mnogi se pitaju zašto praznik rada nisu proveli zajedno.

Naime, Gastoz je 1. maj proslavio bez Anđele i to u njenoj matičnoj zemlji, Crnoj Gori, a od bivše zadrugarke nije bilo ni traga ni glasa.

Bivši pobednik rijalitija je nakon celodnevnog roštiljanja otišao u noćni provod sa društvom, a u sitne sate se oglasila i Đuričićeva.

Ona je spakovala kofere i uputila se ka nepoznatoj lokaciji, a sve to zabeležila je njena drugarica i objavila na Instagramu.

Mnogi se pitaju da li će Anđela da ode kod Gastoza, ili je pak rešila da praznike provede na nekoj drugoj destinaciji u ženskom društvu.

"Volela bih da mi Anđela rodi unučiće"

Podsetimo, nakon vesti o njihovom pomirenju, progovorio je i Gastozov otac, Đuro Sinđelić, koji je otkrio svoja očekivanja od njihove obnovljene romanse. Đuro je istakao da je svestan prirode svog sina koji voli da pogleda lepu ženu, ali da se ipak nada da će mu Anđela podariti unuke.

- Anđela i Nenad su nekoliko puta raskidali i drago mi je da su ponovo zajedno. Iskreno bih voleo da mi ona rodi tri unučeta, dobra je to crnogorska porodica. Nenad voli da pogleda sa strane. Sećam se jedne Marije koju je on mnogo voleo, velika je to ljubav bila. Ipak, Anđela je super, ali videćemo koliko će to da traje.

